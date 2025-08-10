Social
Temi del giorno
Home page>Video>Politica>Regionali, c'è la data: ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica
Regionali, c'è la data: si va alle urne il 5 e 6 ottobre

Ieri la comunicazione delle date per le elezioni regionali, che si svolgeranno il 5 e 6 ottobre prossimi. Calabresi chiamati dunque alle urne e forze politiche al lavoro.

10 agosto, 2025
Tag
regionali calabria
Politica

Regionali, c'è la data: si va alle urne il 5 e 6 ottobre

10 agosto 2025
Ore 10:45
Regionali, c'è la data: si va alle urne il 5 e 6 ottobre
Politica

La Calabria al voto - Il punto del direttore

10 agosto 2025
Ore 10:43
La Calabria al voto - Il punto del direttore
Politica

Regionali, Occhiuto a rischio ineleggibilità

9 agosto 2025
Ore 12:05
Regionali, Occhiuto a rischio ineleggibilità
Politica

Consiglio Regionale, atto finale per Occhiuto

8 agosto 2025
Ore 18:07
Consiglio Regionale, atto finale per Occhiuto
Politica

Regionali, l'opposizione: «Centrodestra antidemocratico»

8 agosto 2025
Ore 12:04
Regionali, l'opposizione: «Centrodestra antidemocratico»
Politica

L'Opposizione attacca: «Centrodestra antidemocratico»

7 agosto 2025
Ore 17:57
L'Opposizione attacca: «Centrodestra antidemocratico»
Politica

Ponte Stretto, Salvini a Villa festeggia il Cipess

7 agosto 2025
Ore 12:20
Ponte Stretto, Salvini a Villa festeggia il Cipess
Politica

Consiglio regionale l'8 agosto, protesta l'opposizione

6 agosto 2025
Ore 19:13
Consiglio regionale l'8 agosto, protesta l'opposizione
Politica

Regionali, nasce l'area riformista e azione ne fa parte

6 agosto 2025
Ore 19:12
Regionali, nasce l'area riformista e azione ne fa parte
Politica

Elezioni regionali, i nomi in ballo nel centrosinistra

6 agosto 2025
Ore 12:00
Elezioni regionali, i nomi in ballo nel centrosinistra
Politica

Azione e Forza Italia ai ferri corti, alleanza in bilico

5 agosto 2025
Ore 12:31
Azione e Forza Italia ai ferri corti, alleanza in bilico
Politica

Parte il conto alla rovescia per le Regionali

5 agosto 2025
Ore 12:27
Parte il conto alla rovescia per le Regionali
Politica

Furgiuele rivendica la militanza anche da Crotone

4 agosto 2025
Ore 19:16
Furgiuele rivendica la militanza anche da Crotone
Politica

I lettori di LaC bocciano la scelta di Occhiuto

4 agosto 2025
Ore 19:16
I lettori di LaC bocciano la scelta di Occhiuto
Politica

FI guarda al futuro tra Stati generali e Occhiuto

4 agosto 2025
Ore 12:43
FI guarda al futuro tra Stati generali e Occhiuto
Politica

Il ministro Urso in visita al porto di Gioia Tauro

4 agosto 2025
Ore 12:42
Il ministro Urso in visita al porto di Gioia Tauro
Politica

Azione fa proseliti ma rivendica maggiore ascolto

3 agosto 2025
Ore 17:14
Azione fa proseliti ma rivendica maggiore ascolto
Politica

Furgiuele rivendica la militanza anche da Crotone

3 agosto 2025
Ore 17:14
Furgiuele rivendica la militanza anche da Crotone
Politica

Dimissioni Occhiuto, l'Aou di Cosenza sullo sfondo

2 agosto 2025
Ore 13:33
Dimissioni Occhiuto, l'Aou di Cosenza sullo sfondo
Politica

Stati generali del Sud, le idee di Fi per il rilancio

2 agosto 2025
Ore 13:27
Stati generali del Sud, le idee di Fi per il rilancio
Politica

Al via gli Stati Generali del Sud, FI con Occhiuto

1 agosto 2025
Ore 19:13
Al via gli Stati Generali del Sud, FI con Occhiuto
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

Arbëria News

Arbëria News

Arberia News - 05-08-2025

Arberia News - 05-08-2025

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy