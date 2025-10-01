Social
Stop al genocidio, all'Unical irrompe Giuseppe Conte

Giuseppe Conte è intervenuto con Pasquale Tridico all'iniziativa pro Palestina organizzata all'Università della Calabria su iniziativa del collettivo Filorosso.

1 ottobre, 2025
giuseppe conte · unical · gaza · regionali calabria 2025
