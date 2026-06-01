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Turano fissa le priorità per le strade del Cosentino

A pochi mesi dall'insediamento nella nuova amministrazione provinciale di Cosenza, Giuseppe Turano indica le prime azioni sulla viabilità, tra manutenzioni urgenti, investimenti e opere attese.

1 giugno, 2026
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cosenza · strade calabria · Provincia di Cosenza
Politica

Cosenza, la campagna di adesioni a Futuro Nazionale

27 maggio 2026
Ore 12:31
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Platì, Giovanni Sarica eletto sindaco

1 giugno 2026
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1 giugno 2026
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31 maggio 2026
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30 maggio 2026
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30 maggio 2026
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29 maggio 2026
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27 maggio 2026
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27 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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26 maggio 2026
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Comunali Reggio, plebiscito per Cannizzaro

25 maggio 2026
Ore 20:00
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