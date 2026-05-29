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Sanità

Case e ospedale di cominita a Reggio il protocollo asp

Firmato presso la sede Asp di Reggio il protocollo finalizzato a creare rete territoriale integrata a supporto delle Case e degli Ospedali di Comunità.

29 maggio, 2026
Sanità

Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria

25 maggio 2026
Ore 10:27
Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria
Sanità

Liste d'attesa, Calabria tra le prime in Italia

29 maggio 2026
Ore 17:28
Liste d'attesa, Calabria tra le prime in Italia
Sanità

Mobilitazione a Cosenza: «L'ospedale non si tocca»

27 maggio 2026
Ore 12:31
Mobilitazione a Cosenza: «L'ospedale non si tocca»
Sanità

Cosenza scende in piazza per il nuovo ospedale

27 maggio 2026
Ore 10:26
Cosenza scende in piazza per il nuovo ospedale
Sanità

Vibo, fondi ancora non erogati alla Casa della carità

26 maggio 2026
Ore 19:00
Vibo, fondi ancora non erogati alla Casa della carità
Sanità

Bilanci sanitari in procura, i richiami da Roma

23 maggio 2026
Ore 11:34
Bilanci sanitari in procura, i richiami da Roma
Sanità

Lotta al cancro, Breast unit in prima linea

23 maggio 2026
Ore 11:34
Lotta al cancro, Breast unit in prima linea
Sanità

Maria Pia, costretta a fare riabilitazione nel privato

23 maggio 2026
Ore 09:18
Maria Pia, costretta a fare riabilitazione nel privato
Sanità

Riforma medici di base, verso lo sciopero

22 maggio 2026
Ore 11:07
Riforma medici di base, verso lo sciopero
Sanità

Inaugurati a Catanzaro nuovi spazi dell'area pediatrica

21 maggio 2026
Ore 12:14
Inaugurati a Catanzaro nuovi spazi dell'area pediatrica
Sanità

All'Asp di Vibo il sit-in per Maria Francesca Barbieri

19 maggio 2026
Ore 11:24
All'Asp di Vibo il sit-in per Maria Francesca Barbieri
Sanità

Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria

18 maggio 2026
Ore 12:00
Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria
Sanità

Congresso regionale di gastroenterologia all'Umg

17 maggio 2026
Ore 12:16
Congresso regionale di gastroenterologia all'Umg
Sanità

Angiologa, a Gizzeria esperti a confronto

17 maggio 2026
Ore 12:09
Angiologa, a Gizzeria esperti a confronto
Sanità

Ospedale Unical, Principe: «È giusto che sorga qui»

16 maggio 2026
Ore 12:08
Ospedale Unical, Principe: «È giusto che sorga qui»
Sanità

Reggio Calabria, a che punto è l'iter del nuovo ospedale unico?

16 maggio 2026
Ore 11:49
Reggio Calabria, a che punto è l'iter del nuovo ospedale unico?
Sanità

AI, robotica e telemedicina: focus in Cittadella

15 maggio 2026
Ore 20:28
AI, robotica e telemedicina: focus in Cittadella
Sanità

Hantavirus, in Calabria una cabina di regia

15 maggio 2026
Ore 11:54
Hantavirus, in Calabria una cabina di regia
Sanità

L'ex rettore Unical Leone: «Investire su Medicina»

14 maggio 2026
Ore 15:56
L'ex rettore Unical Leone: «Investire su Medicina»
Sanità

Ospedale Cosenza, Mario Occhiuto al fianco di Principe

14 maggio 2026
Ore 11:59
Ospedale Cosenza, Mario Occhiuto al fianco di Principe
Sanità

Servizio 118 Sud,carenza di personale e mezzi.

14 maggio 2026
Ore 11:57
Servizio 118 Sud,carenza di personale e mezzi.

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