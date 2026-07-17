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Sanità

Dulbecco, col bilancio un radicale cambio di passo

A Catanzaro è palpabile la soddisfazione dei vertici Dulbecco per i numeri molto favorevoli del bilancio. 

17 luglio, 2026
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azienda dulbecco · Catanzaro · sanita calabria
Sanità

Il Pd attacca Occhiuto sul nuovo ospedale di Cosenza

14 luglio 2026
Ore 12:00
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Sanità

Disturbi alimentari, potenziato l'ambulatorio a Cetraro

17 luglio 2026
Ore 19:00
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Sanità

All'Unical arriva il gotha delle Neuroscienze

17 luglio 2026
Ore 12:45
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Sanità

Ospedale di Cetraro in arrivo medici e infermieri

17 luglio 2026
Ore 10:32
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Sanità

Primo caso di West Nile, riuniti i sindaci

16 luglio 2026
Ore 12:06
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Sanità

Medicina estetica in estate, tra consigli e trattamenti

13 luglio 2026
Ore 12:00
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Sanità

Rsa San Francesco, legittimo il bando di gara dell'asp di Cosenza

13 luglio 2026
Ore 12:00
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Sanità

Sos doc, cosa fare in caso di colpo di calore

13 luglio 2026
Ore 12:00
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Sanità

Sanità e appalti, Cgil in piazza per la raccolta firme

10 luglio 2026
Ore 11:22
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Sanità

Lea, Calabria ultima nell'assistenza territoriale

10 luglio 2026
Ore 11:21
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Sanità

Tecnologia e innovazione all'ospedale Morelli di Reggio

8 luglio 2026
Ore 16:15
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Sanità

Vibo, nodo 118 al centro della conferenza dei sindaci

8 luglio 2026
Ore 16:11
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Sanità

Nuove tecniche in ortopedia, iniziativa a Lattarico

8 luglio 2026
Ore 11:25
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Sanità

Agenas conferma: «Calabria ancora commissariata»

8 luglio 2026
Ore 11:20
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Sanità

Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi

6 luglio 2026
Ore 11:18
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Sanità

Malasanità, paziente oncologica scrive a Occhiuto

4 luglio 2026
Ore 11:29
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Sanità

Ospedale di Castrovillari, chiesto un Consiglio urgente

3 luglio 2026
Ore 12:15
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Sanità

ASP Cosenza, nel bilancio 2025 disavanzo di 84 milioni

1 luglio 2026
Ore 19:00
ASP Cosenza, nel bilancio 2025 disavanzo di 84 milioni
Sanità

Case e ospedali di comunità ai nastri di partenza

1 luglio 2026
Ore 12:19
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Sanità

Rapporti Annunziata-Unical sotto la lente della Procura

30 giugno 2026
Ore 12:00
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Caldo estremo, accessi in aumento in Pronto soccorso

30 giugno 2026
Ore 12:00
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