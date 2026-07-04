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Sanità

Malasanità, paziente oncologica scrive a Occhiuto

Una paziente oncologica residente nell'alto Tirreno cosentino ha scritto una lettera pubblica al presidente Roberto Occhiuto per denunciare una serie di criticità.

4 luglio, 2026
Sanità

Ospedale di Castrovillari, chiesto un Consiglio urgente

3 luglio 2026
Ore 12:15
Ospedale di Castrovillari, chiesto un Consiglio urgente
Sanità

ASP Cosenza, nel bilancio 2025 disavanzo di 84 milioni

1 luglio 2026
Ore 19:00
ASP Cosenza, nel bilancio 2025 disavanzo di 84 milioni
Sanità

Case e ospedali di comunità ai nastri di partenza

1 luglio 2026
Ore 12:19
Case e ospedali di comunità ai nastri di partenza
Sanità

Rapporti Annunziata-Unical sotto la lente della Procura

30 giugno 2026
Ore 12:00
Rapporti Annunziata-Unical sotto la lente della Procura
Sanità

Caldo estremo, accessi in aumento in Pronto soccorso

30 giugno 2026
Ore 12:00
Caldo estremo, accessi in aumento in Pronto soccorso
Sanità

Emergenza, maxi concorso per medici

29 giugno 2026
Ore 12:08
Emergenza, maxi concorso per medici
Sanità

Sanità, il botta e risposta si allarga ancora

27 giugno 2026
Ore 12:00
Sanità, il botta e risposta si allarga ancora
Sanità

Serra San Bruno, Incrociamenti rilancia il registro tumori

27 giugno 2026
Ore 12:00
Serra San Bruno, Incrociamenti rilancia il registro tumori
Sanità

Due tumori sconfitti e la scelta di curarsi in Calabria

26 giugno 2026
Ore 12:06
Due tumori sconfitti e la scelta di curarsi in Calabria
Sanità

Occhiuto firma da assessore e sfida la Corte dei Conti

25 giugno 2026
Ore 19:00
Occhiuto firma da assessore e sfida la Corte dei Conti
Sanità

A Serra San Bruno a rischio l'emergenza-urgenza

25 giugno 2026
Ore 19:00
A Serra San Bruno a rischio l'emergenza-urgenza
Sanità

Commissariamento sanità, Occhiuto: «Firmata la prima delibera da assessore»

25 giugno 2026
Ore 16:24
Commissariamento sanità, Occhiuto: «Firmata la prima delibera da assessore»
Sanità

Sanità, nulli gli atti dell'assessore Occhiuto

25 giugno 2026
Ore 12:00
Sanità, nulli gli atti dell'assessore Occhiuto
Sanità

Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base

24 giugno 2026
Ore 12:40
Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base
Sanità

Sanità, fine commissariamento: l'alt della Corte dei Conti

23 giugno 2026
Ore 18:10
Sanità, fine commissariamento: l'alt della Corte dei Conti
Sanità

Taurianova, l'ultimo appello disperato di Sergio

23 giugno 2026
Ore 12:00
Taurianova, l'ultimo appello disperato di Sergio
Sanità

Sospeso il bando di gara della Rsa San Francesco

23 giugno 2026
Ore 12:00
Sospeso il bando di gara della Rsa San Francesco
Sanità

Case e ospedali di comunità ecco cosa cambia davvero

22 giugno 2026
Ore 12:14
Case e ospedali di comunità ecco cosa cambia davvero
Sanità

Medici di famiglia contro Occhiuto: "No a diktat"

21 giugno 2026
Ore 12:00
Medici di famiglia contro Occhiuto: \"No a diktat\"
Sanità

"Occhio al benessere", evento Aiorep alle Terme luigiane

21 giugno 2026
Ore 12:00
\"Occhio al benessere\", evento Aiorep alle Terme luigiane
Sanità

Riforma medici di base, l'amarezza di Occhiuto

19 giugno 2026
Ore 14:01
Riforma medici di base, l'amarezza di Occhiuto

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Necropoli di Torre Galli, cento anni dopo: le nuove scoperte a LaC Storie

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