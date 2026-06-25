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Sanità

A Serra San Bruno a rischio l'emergenza-urgenza

L’assistenza sanitaria nelle aree interne della Calabria sempre più a rischio. A Serra San Bruno, nel Vibonese, il comitato che si batte in difesa dell’ospedale denuncia a gran voce le carenze del servizio di emergenza-urgenza.

25 giugno, 2026
Tag
emergenza urgenza · serra san bruno · aree interne
Sanità

Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base

24 giugno 2026
Ore 12:40
Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base
Sanità

Occhiuto firma da assessore e sfida la Corte dei Conti

25 giugno 2026
Ore 19:00
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Sanità

Commissariamento sanità, Occhiuto: «Firmata la prima delibera da assessore»

25 giugno 2026
Ore 16:24
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Sanità

Sanità, nulli gli atti dell'assessore Occhiuto

25 giugno 2026
Ore 12:00
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Sanità

Sanità, fine commissariamento: l'alt della Corte dei Conti

23 giugno 2026
Ore 18:10
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Sanità

Taurianova, l'ultimo appello disperato di Sergio

23 giugno 2026
Ore 12:00
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Sanità

Sospeso il bando di gara della Rsa San Francesco

23 giugno 2026
Ore 12:00
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Sanità

Case e ospedali di comunità ecco cosa cambia davvero

22 giugno 2026
Ore 12:14
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Sanità

Medici di famiglia contro Occhiuto: "No a diktat"

21 giugno 2026
Ore 12:00
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Sanità

"Occhio al benessere", evento Aiorep alle Terme luigiane

21 giugno 2026
Ore 12:00
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Sanità

Riforma medici di base, l'amarezza di Occhiuto

19 giugno 2026
Ore 14:01
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Sanità

L'Asp di Vibo cerca infermieri a gettone, Smi contrario

18 giugno 2026
Ore 12:18
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Sanità

Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto

15 giugno 2026
Ore 18:20
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15 giugno 2026
Ore 18:16
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15 giugno 2026
Ore 12:26
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Sanità

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14 giugno 2026
Ore 10:55
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Le onde contro il melanoma, parla la docente Costanzo

13 giugno 2026
Ore 12:00
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12 giugno 2026
Ore 11:26
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Vibo, inaugurata la nuova tac di ultima generazione

11 giugno 2026
Ore 18:30
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11 giugno 2026
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11 giugno 2026
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