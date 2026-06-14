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Sanità

Ospedale di Cetraro, a breve un ambulatorio Oncologico

All'ospedale di Cetraro sorgerà un ambulatorio medico dedicato ai pazienti oncologici. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Aieta

14 giugno, 2026
Sanità

Le onde contro il melanoma, parla la docente Costanzo

13 giugno 2026
Ore 12:00
Le onde contro il melanoma, parla la docente Costanzo
Sanità

In Calabria arrivano i rinforzi nuovi medici in corsia

12 giugno 2026
Ore 11:26
In Calabria arrivano i rinforzi nuovi medici in corsia
Sanità

Vibo, inaugurata la nuova tac di ultima generazione

11 giugno 2026
Ore 18:30
Vibo, inaugurata la nuova tac di ultima generazione
Sanità

Ortopedia, all'umg la Forte summer school

11 giugno 2026
Ore 18:30
Ortopedia, all'umg la Forte summer school
Sanità

La lotta al melanoma e il sostegno di Bcc Mediocrati

11 giugno 2026
Ore 18:00
La lotta al melanoma e il sostegno di Bcc Mediocrati
Sanità

Sanità, rinnovo dei vertici: nomine a Crotone e Reggio

11 giugno 2026
Ore 11:50
Sanità, rinnovo dei vertici: nomine a Crotone e Reggio
Sanità

Screening mammografici fermi da sei mesi a Vibo

10 giugno 2026
Ore 19:15
Screening mammografici fermi da sei mesi a Vibo
Sanità

Lotta al melanoma, il lavoro nei laboratori dell'Unical

10 giugno 2026
Ore 12:00
Lotta al melanoma, il lavoro nei laboratori dell'Unical
Sanità

Dalla Calabria una possibile cura contro il melanoma

9 giugno 2026
Ore 18:30
Dalla Calabria una possibile cura contro il melanoma
Sanità

Maria Francesca Barbieri accolta al San Vito Hospital

9 giugno 2026
Ore 11:44
Maria Francesca Barbieri accolta al San Vito Hospital
Sanità

118 ad Azienda zero, spunta il ricorso al tar

8 giugno 2026
Ore 11:27
118 ad Azienda zero, spunta il ricorso al tar
Sanità

Cardiologia pediatrica, l'importanza della prevenzione

7 giugno 2026
Ore 12:00
Cardiologia pediatrica, l'importanza della prevenzione
Sanità

Diamante, donati polpi colorati alla TIN di Cosenza

6 giugno 2026
Ore 12:06
Diamante, donati polpi colorati alla TIN di Cosenza
Sanità

Nuovi ospedali? Solo se riempiti con medici e servizi

5 giugno 2026
Ore 20:09
Nuovi ospedali? Solo se riempiti con medici e servizi
Sanità

Azienda zero: 9 operatori del 118 restano con l'ASP

5 giugno 2026
Ore 20:05
Azienda zero: 9 operatori del 118 restano con l'ASP
Sanità

Conclusa la XXVI edizione di Scilla cuore

1 giugno 2026
Ore 19:00
Conclusa la XXVI edizione di Scilla cuore
Sanità

Asp di Catanzaro, a Squillace prima casa della comunità

1 giugno 2026
Ore 19:00
Asp di Catanzaro, a Squillace prima casa della comunità
Sanità

Bonavina torna in Calabria: all’Unical uno dei migliori chirurghi al mondo

1 giugno 2026
Ore 09:15
Bonavina torna in Calabria: all’Unical uno dei migliori chirurghi al mondo
Sanità

Rsa San Francesco, indetto il nuovo bando di gara

31 maggio 2026
Ore 11:41
Rsa San Francesco, indetto il nuovo bando di gara
Sanità

C'è anche chi sceglie la Calabria

31 maggio 2026
Ore 11:30
C'è anche chi sceglie la Calabria
Sanità

Nasce a Vibo "Sulla nostra pelle"

31 maggio 2026
Ore 11:28
Nasce a Vibo \"Sulla nostra pelle\"

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