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Conclusa la XXVI edizione di Scilla cuore

Cala il sipario sulla ventiseiesima edizione di “Scilla Cuore“. Nel borgo reggino si è riunito il meglio della cardiologia italiana con centinaia di partecipanti, tra i più autorevoli nomi del settore e centinaia di professionisti del territorio.

1 giugno, 2026
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scilla · cardiologia
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31 maggio 2026
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