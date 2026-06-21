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Medici di famiglia contro Occhiuto: "No a diktat"

Replicano i medici di base alle accuse mosse dal presidente di Regione contro la categoria dopo il dietrofront sulla riforma. «Non capiamo l'insistenza di Occhiuto» il commento del segretario della Fmt. «In Calabria sempre collaborativi»

21 giugno, 2026
Tag
medici di base · roberto occhiuto
Sanità

Medici di famiglia contro Occhiuto: "No a diktat"

21 giugno 2026
Ore 12:00
Medici di famiglia contro Occhiuto: \"No a diktat\"
Sanità

"Occhio al benessere", evento Aiorep alle Terme luigiane

21 giugno 2026
Ore 12:00
\"Occhio al benessere\", evento Aiorep alle Terme luigiane
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Riforma medici di base, l'amarezza di Occhiuto

19 giugno 2026
Ore 14:01
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18 giugno 2026
Ore 12:18
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Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto

15 giugno 2026
Ore 18:20
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15 giugno 2026
Ore 18:16
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15 giugno 2026
Ore 12:26
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Ospedale di Cetraro, a breve un ambulatorio Oncologico

14 giugno 2026
Ore 10:55
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Le onde contro il melanoma, parla la docente Costanzo

13 giugno 2026
Ore 12:00
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In Calabria arrivano i rinforzi nuovi medici in corsia

12 giugno 2026
Ore 11:26
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Vibo, inaugurata la nuova tac di ultima generazione

11 giugno 2026
Ore 18:30
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11 giugno 2026
Ore 18:30
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11 giugno 2026
Ore 18:00
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Sanità, rinnovo dei vertici: nomine a Crotone e Reggio

11 giugno 2026
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10 giugno 2026
Ore 19:15
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10 giugno 2026
Ore 12:00
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9 giugno 2026
Ore 18:30
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9 giugno 2026
Ore 11:44
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8 giugno 2026
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7 giugno 2026
Ore 12:00
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6 giugno 2026
Ore 12:06
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