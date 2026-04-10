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Sanità

Commissariamento: un capitolo lungo 17 anni

Si chiude un capitolo importante per la Calabria. Ecco i principali tappe di queti anni di commissariamento della sanità 

10 aprile, 2026
Sanità

La sanita alla Regione, Occhiuto: «Evento storico»

10 aprile 2026
Ore 11:32
La sanita alla Regione, Occhiuto: «Evento storico»
Sanità

Asp Vibo Valentia: la terna lascia tra le polemiche

10 aprile 2026
Ore 11:38
Asp Vibo Valentia: la terna lascia tra le polemiche
Sanità

ASP di Vibo Valentia: la terna commissariale si congeda

8 aprile 2026
Ore 19:52
ASP di Vibo Valentia: la terna commissariale si congeda
Sanità

Cgil: una svolta definitiva che deve partire dal basso

8 aprile 2026
Ore 11:30
Cgil: una svolta definitiva che deve partire dal basso
Sanità

Liste d'attesa, dati critici per la Calabria

8 aprile 2026
Ore 11:09
Liste d'attesa, dati critici per la Calabria
Sanità

Nuovo ospedale di Catanzaro. studio al Polimi

7 aprile 2026
Ore 11:17
Nuovo ospedale di Catanzaro. studio al Polimi
Sanità

Cosenza, la cura della sindrome delle apnee notturne

4 aprile 2026
Ore 11:35
Cosenza, la cura della sindrome delle apnee notturne
Sanità

Asp di Vibo, il mandato commissariale volge al termine

3 aprile 2026
Ore 12:25
Asp di Vibo, il mandato commissariale volge al termine
Sanità

Occhiuto nel cantiere del nuovo ospedale di Vibo

2 aprile 2026
Ore 19:55
Occhiuto nel cantiere del nuovo ospedale di Vibo
Sanità

RSA San Francesco , l'Asp scongiura i licenziamenti

1 aprile 2026
Ore 11:59
RSA San Francesco , l'Asp scongiura i licenziamenti
Sanità

Occhiuto all'ospedale di Vibo

1 aprile 2026
Ore 10:29
Occhiuto all'ospedale di Vibo
Sanità

Ospedale Annunziata, nuovo reparto per Nefrologia

30 marzo 2026
Ore 20:29
Ospedale Annunziata, nuovo reparto per Nefrologia
Sanità

La chirurgia robotica di precisione ha fatto il suo debutto in diretta Tv dall’ospedale di Lamezia Terme

30 marzo 2026
Ore 16:39
La chirurgia robotica di precisione ha fatto il suo debutto in diretta Tv dall’ospedale di Lamezia Terme
Sanità

Corigliano Rossano, sopralluogo Fdi in ospedale

30 marzo 2026
Ore 12:22
Corigliano Rossano, sopralluogo Fdi in ospedale
Sanità

Donazione e trapianti, Aned e la cultura del dono

30 marzo 2026
Ore 12:19
Donazione e trapianti, Aned e la cultura del dono
Sanità

Vibo, Casa della carità senza fondi: la protesta

29 marzo 2026
Ore 12:33
Vibo, Casa della carità senza fondi: la protesta
Sanità

Ospedale di Locri, Oncologia verso un ridimensionamento

29 marzo 2026
Ore 11:23
Ospedale di Locri, Oncologia verso un ridimensionamento
Sanità

Dimissioni al 118 Sud, Andreacchi lascia la guida

28 marzo 2026
Ore 13:40
Dimissioni al 118 Sud, Andreacchi lascia la guida
Sanità

Reggio, dramma senza fine per i dializzati

26 marzo 2026
Ore 18:05
Reggio, dramma senza fine per i dializzati
Sanità

Screening cardiaci gratuiti con il supporto dell'IA

26 marzo 2026
Ore 13:06
Screening cardiaci gratuiti con il supporto dell'IA
Sanità

Cfu in campo per il riconoscimento della fibromialgia

26 marzo 2026
Ore 12:39
Cfu in campo per il riconoscimento della fibromialgia

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