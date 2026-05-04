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Donazione degli organi, Calabria maglia nera

Da Cosenza parte un messaggio: educare i giovani alla donazione degli organi per ribaltare il dato che pesa sulla Calabria, ultima per dichiarazioni di volontà.

4 maggio, 2026
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donazione organi · cosenza
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3 maggio 2026
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4 maggio 2026
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