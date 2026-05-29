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Liste d'attesa, Calabria tra le prime in Italia

La Calabria recupera terreno sul fronte delle liste d'attesa. A certificarlo è Agenas che ha reso noti i dati contenuti nella piattaforma nazionale, la Calabria si colloca tra le prime regioni di Italia per erogazione delle cure in tempi certi

29 maggio, 2026
Tag
sanità calabria
Sanità

Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria

25 maggio 2026
Ore 10:27
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29 maggio 2026
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26 maggio 2026
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23 maggio 2026
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23 maggio 2026
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22 maggio 2026
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21 maggio 2026
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19 maggio 2026
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18 maggio 2026
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17 maggio 2026
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16 maggio 2026
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14 maggio 2026
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14 maggio 2026
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