Sanità

Non ci sono esuberi ma carenze di organico a Vibo

È rientrato il caso dell’esubero di infermieri e operatori sanitari all'Asp di Vibo Valentia di cui ci siamo occupati in questi giorni. La Commissione straordinaria ha corretto il tiro evidenziando, al contrario, una carenza di personale. Un’emergenza - quella degli organici - che non riguarda solo Vibo, come sottolinea l’ultimo studio della Fondazione Gimbe.