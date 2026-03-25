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Sanità privata, urgono provvedimenti: sit in sindacale

Torna la protesta di piazza dei sindacati per la sanità privata: le tre sigle hanno tenuto un presidio davanti alla Cittadella regionale di Catanzaro

25 marzo, 2026
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sanita privata · Catanzaro
Sanità

Epatite A, sei casi anche a Cosenza

23 marzo 2026
Ore 12:40
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118 ad Azienda Zero, è scontro tra sindacati

24 marzo 2026
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23 marzo 2026
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21 marzo 2026
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21 marzo 2026
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18 marzo 2026
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16 marzo 2026
Ore 20:41
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16 marzo 2026
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16 marzo 2026
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13 marzo 2026
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6 marzo 2026
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