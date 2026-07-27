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Villa Sant'Elia, trent'anni di cura e impegno

Festeggiati a Marcellinara, in provincia di Catanzaro, i trent'anni di attività della casa protetta Villa Sant'Elia alla presenza di dirigenti, operatori e rappresentanti delle istituzioni.

27 luglio, 2026
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sanita calabria · marcellinara
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24 luglio 2026
Ore 12:29
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26 luglio 2026
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25 luglio 2026
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23 luglio 2026
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23 luglio 2026
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22 luglio 2026
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17 luglio 2026
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