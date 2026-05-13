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Alla scoperta di Borgo Croce - LaCalabriavisione

C'è un borgo che sta puntando sulla bellezza e sulle visioni diffuse per attirare visitatori: andiamo alla scoperta di Borgo Croce, alle porte di Reggio Calabria. 

13 maggio, 2026
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borgo croce · calabriavisione

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