Dal presente ad oggi, Marino sfida Scopelliti

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Le amministrative a Reggio hanno riacceso il dibattito tra Giuseppe Marino e Giuseppe Scopelliti su errori e malumori del passato e del presente. Voi che ne pensate? 👀 Rivedi la puntata di 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗶𝗱𝗶𝗮 su https://tinyurl.com/4r44hfnv