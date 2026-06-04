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Durigon esalta la Lega: «A Reggio grande risultato»

Claudio Durigon esalta il risultato raggiunto a Reggio Calabria rimarcando molto il contributo della Lega alla vittoria di Cannizzaro e sminuendo il ruolo di Peppe Scopelliti. Che ne pensate?

👀 Rivedi la puntata di 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗶𝗱𝗶𝗮 su https://tinyurl.com/3pduj5xb

4 giugno, 2026
Tag
claudio durigon · giuseppe scopelliti · lega · elezioni reggio calabria · perfidia

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