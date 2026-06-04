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Giuseppe Conte e le alleanze - Perfidia

Il M5s ha fatto una scelta di campo netta ed è quella progressista. Ma Giuseppe Conte si appassiona poco a possibili alleanze o convergenze, ha altre priorità. Ecco cosa ci ha detto!

👀 Rivedi la puntata di 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗶𝗱𝗶𝗮 su https://tinyurl.com/mtxcp3ub

4 giugno, 2026
Tag
giuseppe conte · perfidia

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