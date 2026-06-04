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La 'ndrangheta e la politica - Mammasantissima

Quali sono i rapporti tra 'ndrangheta e politica? La racconta il boss Pelle, che in questa intercettazione svela rapporti segreti e inconfessabili. 

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4 giugno, 2026
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mammasantissima · giuseppe pelle · bovalino · 'ndrangheta

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