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Le cariche della 'ndrangheta - Mammasantissima

Ma quali sono i livelli e le cariche della 'ndrangheta? Dai codici ritrovati e dai verbali dei pentiti, ecco una ricostruzione di quelli che sono i ruoli all'interno delle cosche. 

13 maggio, 2026
Tag
'ndrangheta · mammasantissima

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