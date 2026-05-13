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Le donne di 'ndrangheta - Lo stato siamo noi

In che modo le donne recitano un ruolo nelle organizzazioni 'ndranghetistiche? Ne abbiamo parlato con il sostituto procuratore Anna Maria Frustaci. Ecco la sua opinione. 

13 maggio, 2026
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annamaria frustaci · donne di ndrangheta

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