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Polpette di ricotta - T'appatumi

Con le gustose polpette alla ricotta dello chef Francesco Messina, t'appatumi davvero! Segui la ricetta insieme a noi e all'ospite del giorno: l'artista Adriana Tavella😉

👀 Rivedi tutte le ricette di 𝐀𝐦𝐢, 𝐬𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐞... 𝐓'𝐚𝐩𝐩𝐚𝐭𝐮𝐦𝐢 su LaC Play! 

4 giugno, 2026
Tag
ricette calabria · cucina calabria · francesco messina

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