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Cirò capitale mondiale del rosato per un fine settimana

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo prossimi la Calabria ed una città in particolare saranno mèta di un eccezionale evento vinicolo internazionale.

24 marzo, 2026
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cirò · vino
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Inclusione lavorativa a Davoli, la storia di Divina

24 marzo 2026
Ore 13:00
Inclusione lavorativa a Davoli, la storia di Divina
Società

Un pizzico di Calabria sul palco dell'Eurovision 2026

24 marzo 2026
Ore 19:47
Un pizzico di Calabria sul palco dell'Eurovision 2026
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"Mutazioni": presentata la Biennale dello Stretto 2026

24 marzo 2026
Ore 13:26
\"Mutazioni\": presentata la Biennale dello Stretto 2026
Società

La lingua arbereshe torna tra i banchi di scuola

24 marzo 2026
Ore 13:25
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Società

Vertenza Amaco, Carlomagno: «Impegno per il rilancio»

24 marzo 2026
Ore 13:00
Vertenza Amaco, Carlomagno: «Impegno per il rilancio»
Società

Sangineto, pranzo solidale per la pediatria di Cetraro

24 marzo 2026
Ore 13:00
Sangineto, pranzo solidale per la pediatria di Cetraro
Società

Locride, riaperta dopo nove anni la provinciale 109

23 marzo 2026
Ore 12:42
Locride, riaperta dopo nove anni la provinciale 109
Società

Sud e Futuri, fondazione Magna Grecia guarda al futuro

22 marzo 2026
Ore 12:25
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Società

Catanzaro Vinyl Market, in corso la settima edizione

22 marzo 2026
Ore 12:23
Catanzaro Vinyl Market, in corso la settima edizione
Società

Il liceo Cabialbi di Vibo ricorda Rachele Nardo

22 marzo 2026
Ore 11:47
Il liceo Cabialbi di Vibo ricorda Rachele Nardo
Società

Diamante, riparte il festival del teatro amatoriale

22 marzo 2026
Ore 11:46
Diamante, riparte il festival del teatro amatoriale
Società

Castrovillari, il silenzio di Paola Bonadies incanta

22 marzo 2026
Ore 11:38
Castrovillari, il silenzio di Paola Bonadies incanta
Società

Fra tradizione dell'artigianato e moderno design

22 marzo 2026
Ore 11:38
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Società

Imprese reggine e arbitrato: ecco la convenzione

22 marzo 2026
Ore 11:38
Imprese reggine e arbitrato: ecco la convenzione
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Pasqua cu l'ova, LaC Storie racconta le tradizioni pasquali con un pensiero alla Sibaritide

22 marzo 2026
Ore 06:00
Pasqua cu l'ova, LaC Storie racconta le tradizioni pasquali con un pensiero alla Sibaritide
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Speciale referendum, lo speciale su LaC Tv

21 marzo 2026
Ore 18:40
Speciale referendum, lo speciale su LaC Tv
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La rubrica settimanale con Frate Umile

21 marzo 2026
Ore 12:29
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Società

Sud e Futuri, conclusa la due giorni di Scilla

21 marzo 2026
Ore 12:27
Sud e Futuri, conclusa la due giorni di Scilla
Società

A Reggio il festival essentia celebra il bergamotto

21 marzo 2026
Ore 11:51
A Reggio il festival essentia celebra il bergamotto
Società

Diritti degli animali a Catanzaro, attivisti da Fiorita

21 marzo 2026
Ore 08:54
Diritti degli animali a Catanzaro, attivisti da Fiorita
Società

A Pizzo l'evento "L'arte di essere donna"

20 marzo 2026
Ore 13:00
A Pizzo l'evento \"L'arte di essere donna\"

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Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

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