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Donne e mare, cresce il lavoro in rosa

Il convegno Donne e il Mare ha riunito istituzioni, professioniste e studenti per promuovere l'occupazione femminile nell'economia marittima, superando stereotipi e pregiudizi

1 luglio, 2026
Società

Necropoli di Torre Galli, cento anni dopo: le nuove scoperte a LaC Storie

28 giugno 2026
Ore 05:00
Necropoli di Torre Galli, cento anni dopo: le nuove scoperte a LaC Storie
Società

Festival d'autunno: presentata la XXIII edizione

1 luglio 2026
Ore 12:33
Festival d'autunno: presentata la XXIII edizione
Società

"Io passio" apre l'estate tra montauro e montepaone

1 luglio 2026
Ore 12:31
\"Io passio\" apre l'estate tra montauro e montepaone
Società

N'atru Pride, a Cosenza il corteo autonomo

1 luglio 2026
Ore 12:26
N'atru Pride, a Cosenza il corteo autonomo
Società

Cosenza connect, programma di destinazione turistica

1 luglio 2026
Ore 12:22
Cosenza connect, programma di destinazione turistica
Società

Calabria, al via l'hub formativo in Tunisia: i dettagli

1 luglio 2026
Ore 12:17
Calabria, al via l'hub formativo in Tunisia: i dettagli
Società

Calabria, da oggi attivo il servizio Uber-x

30 giugno 2026
Ore 19:00
Calabria, da oggi attivo il servizio Uber-x
Società

Cosenza vive, la prima notte bianca è un successo

30 giugno 2026
Ore 12:00
Cosenza vive, la prima notte bianca è un successo
Società

Cirella, torna il Festival Calici sotto le stelle

30 giugno 2026
Ore 12:00
Cirella, torna il Festival Calici sotto le stelle
Società

Gemellaggio Cassano, Civita e Mormanno per fare rete

30 giugno 2026
Ore 12:00
Gemellaggio Cassano, Civita e Mormanno per fare rete
Società

L'associazione Shpresa Jone in visita in Kosovo

30 giugno 2026
Ore 12:00
L'associazione Shpresa Jone in visita in Kosovo
Società

Si chiude a Soverato il festival di scrittura femminile

30 giugno 2026
Ore 12:00
Si chiude a Soverato il festival di scrittura femminile
Società

L'ambasciatore Usa Fertitta approda a Vibo Marina

29 giugno 2026
Ore 12:01
L'ambasciatore Usa Fertitta approda a Vibo Marina
Società

Monasterace, la Madonna da 80 anni portata dai Muscolo

29 giugno 2026
Ore 12:00
Monasterace, la Madonna da 80 anni portata dai Muscolo
Società

Il Bob Fest richiama visitatori da tutta Italia

29 giugno 2026
Ore 12:00
Il Bob Fest richiama visitatori da tutta Italia
Società

Dalla California a Pizzo, la scelta di Joseph

28 giugno 2026
Ore 10:47
Dalla California a Pizzo, la scelta di Joseph
Società

mediterranea reggio il daed dialoga con il territorio

28 giugno 2026
Ore 10:09
mediterranea reggio il daed dialoga con il territorio
Società

Il primato dell'amore

27 giugno 2026
Ore 17:48
Il primato dell'amore
Società

L'arrivo dell'ambasciatore Usa fa slittare il Light Fest a Vibo Marina

27 giugno 2026
Ore 13:37
L'arrivo dell'ambasciatore Usa fa slittare il Light Fest a Vibo Marina
Società

La prima chat gpt europea sarà made in Calabria

27 giugno 2026
Ore 12:00
La prima chat gpt europea sarà made in Calabria
Società

Cosenza, convegno su legalità privacy e sicurezza

27 giugno 2026
Ore 12:00
Cosenza, convegno su legalità privacy e sicurezza

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