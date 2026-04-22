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Altomonte, Nunzio Franza cento volte rossoblù

Il portiere Nunzio Franza ha collezionato 100 presenze con la maglia dell'Altomonte RC diventando una icona identitaria. Per lui cori dei tifosi e una targa ricorda dal presidente Fabrizio Arleo

22 aprile, 2026
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altomonte · altomonte rc · calcio calabria
Sport

Serie D, alla Reggina serve vincere e sperare

22 aprile 2026
Ore 18:30
Serie D, alla Reggina serve vincere e sperare
Sport

Catanzaro, il patron Noto: «Playoff tabù da sfatare»

21 aprile 2026
Ore 18:52
Catanzaro, il patron Noto: «Playoff tabù da sfatare»
Sport

Bene Reggina e Sambiase, crolla ancora la Vibonese

21 aprile 2026
Ore 11:34
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Sport

Estasi Praiatortora, i tirrenici volano in serie D

20 aprile 2026
Ore 19:15
Estasi Praiatortora, i tirrenici volano in serie D
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Praiatortora in serie D, tifosi in delirio

20 aprile 2026
Ore 19:08
Praiatortora in serie D, tifosi in delirio
Sport

Crotone, sfida Playoff a Casarano

18 aprile 2026
Ore 12:23
Crotone, sfida Playoff a Casarano
Sport

Cosenza all'esame Trapani, rientra Mazzocchi

18 aprile 2026
Ore 12:21
Cosenza all'esame Trapani, rientra Mazzocchi
Sport

Serie B, il Catanzaro si prepara alla trasferta contro la Juve Stabia

17 aprile 2026
Ore 17:59
Serie B, il Catanzaro si prepara alla trasferta contro la Juve Stabia
Sport

Serie D, la Reggina vince e spera ancora

17 aprile 2026
Ore 12:00
Serie D, la Reggina vince e spera ancora
Sport

Serie D, speranze ancora vive per la Reggina

17 aprile 2026
Ore 09:24
Serie D, speranze ancora vive per la Reggina
Sport

La Soccer Montalto trionfa in Coppa Calabria

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Sport

Promozione A, la favola del Kratos Bisignano

15 aprile 2026
Ore 19:01
Promozione A, la favola del Kratos Bisignano
Sport

Vela, assegnato il Trofeo Marina Yacht Club di Tropea

15 aprile 2026
Ore 11:25
Vela, assegnato il Trofeo Marina Yacht Club di Tropea
Sport

Serie B, scontro diretto tra Catanzaro e Modena

14 aprile 2026
Ore 13:11
Serie B, scontro diretto tra Catanzaro e Modena
Sport

Eccellenza, il Praiatortora a un passo dalla serie D

13 aprile 2026
Ore 18:55
Eccellenza, il Praiatortora a un passo dalla serie D
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Il Crotone riceve il Catania e pensa ai play off

13 aprile 2026
Ore 12:02
Il Crotone riceve il Catania e pensa ai play off
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Il Cosenza a Picerno per tornare sul podio

13 aprile 2026
Ore 11:56
Il Cosenza a Picerno per tornare sul podio
Sport

12 aprile 2026
Ore 14:20
Sport

Cosenza, sprint finale verso i play off

11 aprile 2026
Ore 11:52
Cosenza, sprint finale verso i play off
Sport

Serie D, meno di un mese alla fine: domani la 31esima

11 aprile 2026
Ore 11:49
Serie D, meno di un mese alla fine: domani la 31esima
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Catanzaro ad Avellino con tante incognite di formazione

10 aprile 2026
Ore 19:00
Catanzaro ad Avellino con tante incognite di formazione

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