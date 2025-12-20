Social
Crotone, Vrenna: «Andremo soli per la nostra strada»

Alla vigilia di Latina Crotone il Presidente Vrenna preannuncia un ridimensionamento necessario, e la sua protesta.

20 dicembre, 2025
serie c · calcio calabria · crotone calcio · gianni vrenna
Sport

In promozione lo Scalea mette nel mirino i piani alti

18 dicembre 2025
Ore 12:37
Sport

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Reggio Calabria

20 dicembre 2025
Ore 11:57
Sport

Serie D, cresce l'attesa per il derby Sambiase-Reggina

20 dicembre 2025
Ore 10:49
Sport

Per il Cosenza l'ultima sfida dell'anno

19 dicembre 2025
Ore 13:48
Sport

Sfida delicata per il Catanzaro a Bari

19 dicembre 2025
Ore 13:45
Sport

La fiamma Olimpica arriva in Calabria

18 dicembre 2025
Ore 18:43
Sport

Il Catanzaro sogna il poker a Bari, tra infortuni ed ex

17 dicembre 2025
Ore 19:28
Sport

La Viola Reggio conquista il derby contro Rende

17 dicembre 2025
Ore 12:40
Sport

Fustal, la Pirossigeno cade in casa del Sala Consilina

16 dicembre 2025
Ore 20:20
Sport

Serie D: la Reggina sorride ancora, cade la vibonese

15 dicembre 2025
Ore 17:50
Sport

Il Crotone contro il Casarano per non precipitare

15 dicembre 2025
Ore 13:33
Sport

Massimo Bava e il Catanzaro del futuro

15 dicembre 2025
Ore 13:31
Sport

Dilettanti, il Cassano Sybaris vola alto

13 dicembre 2025
Ore 12:13
Sport

Chance per Reggina e Vibonese, Vigor a caccia di punti

13 dicembre 2025
Ore 12:12
Sport

Catanzaro Avellino, 3 punti per continuare a volare

12 dicembre 2025
Ore 19:01
Sport

Cosenza, domani la trasferta di Trapani

12 dicembre 2025
Ore 18:00
Sport

Serie D, la Reggina in cerca di continuità

12 dicembre 2025
Ore 13:19
Sport

Dilettanti, DB Rossoblu e Deliese in finale di coppa

11 dicembre 2025
Ore 20:43
Sport

Il Catanzaro cerca il tris contro l'Avellino

10 dicembre 2025
Ore 20:52
Sport

Coppa Italia, quarti di finale cruciali per il Crotone

10 dicembre 2025
Ore 12:55
Sport

Serie D, quindicesimo turno agrodolce per le calabresi

9 dicembre 2025
Ore 20:31
