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Eccellenza, il Praiatortora a un passo dalla serie D

Il PraiaTortora sempre più vicino alla Serie D. Ieri, in casa, si è imposta sulla Paolana per 1-0, mettendo il sigillo sull'ennesima vittoria della stagione.

13 aprile, 2026
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praiatortora · serie d
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13 aprile 2026
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