Il Catanzaro col Venezia vuole continuare a fare bene

Il Catanzaro si prepara a ricevere il Venezia in una sfida difficile ma non impossibile dopo due successi consecutivi

1 novembre, 2025
serie c · cosenza calcio · venezia
Sport

Cosenza, prima volta con l'Altamura

31 ottobre 2025
Ore 19:21
Sport

Contro il Trapani per riprendere a convincere

1 novembre 2025
Ore 13:23
Sport

Basket in carrozzina, Reggio Bic pronta al campionato

31 ottobre 2025
Ore 13:25
Sport

La Reggina ospita la capolista, occasione per la Vibonese

31 ottobre 2025
Ore 13:23
Sport

Cosenza Cooperativa del gol, Crotone Gomez dipendente

30 ottobre 2025
Ore 20:18
Sport

Al "Brillia" si torna a giocare dopo il restyling

29 ottobre 2025
Ore 19:52
Sport

Mantova-Catanzaro, Aquile a caccia di punti

29 ottobre 2025
Ore 12:31
Sport

Cosenza, capitan D'Orazio guarda con fiducia al futuro

28 ottobre 2025
Ore 20:22
Sport

Crotone in cerca di riscatto in Coppa Italia

28 ottobre 2025
Ore 12:11
Sport

La Pirossigeno Cosenza trova la prima gioia

27 ottobre 2025
Ore 14:06
Sport

Serie C, Cosenza a caccia dei tre punti

25 ottobre 2025
Ore 11:38
Sport

Serie D, Torrisi si prende la Reggina e chiama i tifosi

25 ottobre 2025
Ore 11:20
Sport

Il Crotone in trasferta contro la Cavese per vincere

24 ottobre 2025
Ore 17:38
Sport

Serie B, il Catanzaro attende la corazzata Palermo

24 ottobre 2025
Ore 17:32
Sport

Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile

24 ottobre 2025
Ore 12:31
Sport

Serie C, Crotone e Cosenza preparano l'undicesimo turno

23 ottobre 2025
Ore 18:34
Sport

Il nuovo Ceravolo di Catanzaro

23 ottobre 2025
Ore 16:09
Sport

Dilettanti, il mal di trasferta della Plm Morrone

23 ottobre 2025
Ore 12:35
Sport

Andrea Notaro vicecampione europeo di Body building

23 ottobre 2025
Ore 12:32
Sport

Promozione a buon avvio per la matricola Rocca di Neto

22 ottobre 2025
Ore 18:57
Sport

Polito: «Fiducia totale in Alberto Aquilani»

22 ottobre 2025
Ore 12:48
