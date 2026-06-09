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Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito

Il Catanzaro sta perdendo pezzi importanti. Diversi gli addii dopo la spettacolare stagione appena terminata, ma una certezza resta: il direttore sportivo Ciro Polìto. Mentre il nuovo direttore generale è Nicola Bignotti.

9 giugno, 2026
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Catanzaro · serie b
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Pallavolo, festa per la storica promozione in serie B

8 giugno 2026
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8 giugno 2026
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8 giugno 2026
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8 giugno 2026
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7 giugno 2026
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6 giugno 2026
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6 giugno 2026
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5 giugno 2026
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4 giugno 2026
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3 giugno 2026
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2 giugno 2026
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1 giugno 2026
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31 maggio 2026
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29 maggio 2026
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28 maggio 2026
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28 maggio 2026
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27 maggio 2026
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27 maggio 2026
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27 maggio 2026
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