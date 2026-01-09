Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sport>Pirossigeno Cosenza Ko a...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Pirossigeno Cosenza Ko anche a Genzano

Nella 14esima giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza torna con una sconfitta per 5-2 dalla trasferta di Genzano di Roma

9 gennaio, 2026
Tag
futsal · calcio a 5 · serie a1 · pirossigeno cosenza
Sport

Le Final four di futsal al nuovo palasport di Lamezia

7 gennaio 2026
Ore 20:00
Le Final four di futsal al nuovo palasport di Lamezia
Sport

A Catanzaro formazione pugilistica con Massai e Marsili

9 gennaio 2026
Ore 13:49
A Catanzaro formazione pugilistica con Massai e Marsili
Sport

Il Catanzaro prepara l'assalto al Frosinone

8 gennaio 2026
Ore 14:00
Il Catanzaro prepara l'assalto al Frosinone
Sport

Trofeo Reggio Bic, sport e inclusione al Palacalafiore

7 gennaio 2026
Ore 12:48
Trofeo Reggio Bic, sport e inclusione al Palacalafiore
Sport

Serie D, buona la prima del 2026 per Reggina e Sambiase

7 gennaio 2026
Ore 12:37
Serie D, buona la prima del 2026 per Reggina e Sambiase
Sport

Una coppa regionale apre il Palasport di Lamezia Terme

5 gennaio 2026
Ore 20:37
Una coppa regionale apre il Palasport di Lamezia Terme
Sport

Dilettanti, la DB Rossoblù vince la Coppa Italia

5 gennaio 2026
Ore 17:31
Dilettanti, la DB Rossoblù vince la Coppa Italia
Sport

Il Cosenza torna in campo contro il Monopoli

5 gennaio 2026
Ore 13:17
Il Cosenza torna in campo contro il Monopoli
Sport

Serie C, il Crotone a Benevento con coraggio

5 gennaio 2026
Ore 13:05
Serie C, il Crotone a Benevento con coraggio
Sport

Gravity race a Nocera Terinese

5 gennaio 2026
Ore 09:30
Gravity race a Nocera Terinese
Sport

Il Catanzaro riparte da cinque vittorie consecutive

4 gennaio 2026
Ore 12:00
Il Catanzaro riparte da cinque vittorie consecutive
Sport

Db rossoblù e Deliese si sfidano in finale di coppa

3 gennaio 2026
Ore 13:28
Db rossoblù e Deliese si sfidano in finale di coppa
Sport

Serie C, aperto oggi il mercato invernale

2 gennaio 2026
Ore 19:01
Serie C, aperto oggi il mercato invernale
Sport

Dilettanti, l'Altomonte si prepara al girone di ritorno

2 gennaio 2026
Ore 12:41
Dilettanti, l'Altomonte si prepara al girone di ritorno
Sport

Serie D per la Reggina un 2025 ricco di rimpianti

1 gennaio 2026
Ore 16:10
Serie D per la Reggina un 2025 ricco di rimpianti
Sport

Eccellenza il 2025 si chiude nel segno del Trebisacce

1 gennaio 2026
Ore 16:06
Eccellenza il 2025 si chiude nel segno del Trebisacce
Sport

Serie B, il Catanzaro chiude il 2025 col botto

31 dicembre 2025
Ore 12:42
Serie B, il Catanzaro chiude il 2025 col botto
Sport

Festa Fipav, i campioni del mondo ad agosto a Reggio

30 dicembre 2025
Ore 12:36
Festa Fipav, i campioni del mondo ad agosto a Reggio
Sport

Cosenza, bilancio positivo al giro di boa

30 dicembre 2025
Ore 12:32
Cosenza, bilancio positivo al giro di boa
Sport

Reggio, presentato al Palacalafiore il trofeo BIC

29 dicembre 2025
Ore 20:00
Reggio, presentato al Palacalafiore il trofeo BIC
Sport

La Viola Reggio archivia il 2025 con una vittoria

29 dicembre 2025
Ore 13:17
La Viola Reggio archivia il 2025 con una vittoria

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

LaC Storie, tutto il talento di Doom’s Art

LaC Storie, tutto il talento di Doom’s Art

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Società

Arte e solidarietà, al via la mostra "Artisti per Gaza"

Arte e solidarietà, al via la mostra \"Artisti per Gaza\"