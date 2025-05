Sport

Reggina, Trocini: "Prima la Reggina, poi il mio futuro"

Dopo la vittoria dei play off di Serie D con la Reggina, mister Bruno Trocini analizza la stagione che con lui in panchina ha fatto segnare 21 vittorie su 25 partite, Gli amaranto intanto rimangono alla finestra per i ripescaggi in serie C.