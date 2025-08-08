Fitness, menù gourmet, musica dal vivo, performance artistiche e show finale tra fuoco e magia. Un’esperienza multisensoriale tra spiaggia, piscina e cucina d’autore, per una giornata indimenticabile

Ferragosto, cuore dell’estate italiana, è una giornata sospesa tra tradizione e desiderio di evasione. Nata come festa antichissima dedicata al riposo e alla celebrazione del raccolto, oggi è il simbolo di un’Italia che si ferma per godersi il sole, il mare, la convivialità. Una pausa attesa, un rito collettivo che unisce generazioni e territori.

C’è un Ferragosto che promette molto più di sole e mare. È quello proposto dal Riva per il 15 agosto 2025, dove la tradizione dell’estate italiana incontra l’incanto dello spettacolo. La giornata si ispira al mondo affascinante di The Greatest Showman, con un programma pensato per coinvolgere tutti i sensi e trasformare ogni momento in un ricordo memorabile.

Fin dal mattino, gli ospiti potranno prendere parte alle attività tra spiaggia privata e piscina. Per chi desidera iniziare la giornata con energia, sarà possibile partecipare a una lezione di fitness all’aperto, tra cielo e mare.

Il cuore dell’evento è il pranzo, con due proposte a disposizione: un menù degustazione ideato appositamente per l’occasione, ispirato alla Cucina Contemporanea di Pesce Riva, oppure la possibilità di scegliere liberamente dal menù à la carte. Il momento sarà impreziosito da performance artistiche dal vivo, giocolieri e momenti di intrattenimento che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente, senza mai interrompere la convivialità.

Chi desidera vivere l’esperienza in modo completo potrà scegliere uno dei pacchetti proposti dalla struttura. Il pacchetto “Spiaggia & Piscina” include il pranzo con menù degustazione, l’ombrellone riservato in spiaggia e l’accesso alla piscina. Il pacchetto “Piscina Premium” offre invece un gazebo privato a bordo piscina, sempre con pranzo incluso. Per chi cerca un’esperienza più intima e focalizzata sul piacere del palato, è disponibile l’opzione “Esperienza Ristorante ”, con pranzo vista mare e servizio dedicato.

Il pomeriggio sarà animato da musica dal vivo e DJ set, con un sottofondo sonoro che accompagnerà gli ospiti fino al tramonto. Prevista anche una lezione di danza contemporanea.

E quando il sole calerà sull’orizzonte, le note del jazz prenderanno il posto del ritmo, offrendo un momento di forte coinvolgimento con lo show di doppio sax raffinata tra un drink e una chiacchiera.

E quando il sole calerà sull’orizzonte, le note del jazz diventeranno protagonisti dell’aperitivo, offrendo un momento di forte coinvolgimento grazie a un suggestivo duetto di sax.

La serata culminerà con uno spettacolo infuocato, tra effetti speciali e sorprese, pensato per concludere la giornata con un’emozione collettiva, condivisa tra gli ospiti, in perfetto stile The Greatest Showman. Un modo elegante e originale di celebrare il Ferragosto, lontano dalla confusione, ma con tutta l’intensità delle esperienze che lasciano il segno.

Al Riva, il 15 agosto non è solo una data sul calendario: è un’occasione per lasciarsi stupire.