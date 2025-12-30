L’Executive Master in Business Administration (EMBA) che prenderà il via a fine febbraio 2026 è il corso ideale per sviluppare le competenze gestionali di chi opera già in azienda e voglia potenziare il proprio bagaglio di capacità. L’EMBA rappresenta, inoltre, un’ottima soluzione per le nuove leve familiari che si apprestano ad entrare in azienda o vi sono entrate da poco.

Nell’EMBA vengono trattati i principali temi della gestione aziendale: dalle strategie al marketing, dal controllo di gestione alle vendite, dalle risorse umane alle operations, fino alla finanza aziendale al business project management, e all’innovazione.

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente di sabato, presso le aule Master della Unical Business School (UBS), la Scuola Superiore di Management dell’Unical, e sono previsti anche moduli online che si terranno nel tardo pomeriggio del giovedì. Inoltre, è prevista la duplice modalità: in presenza oppure a distanza (da remoto).

L’edizione 2025 ha visto un grande successo di partecipazione e soddisfazione, grazie alla perfetta fusione di contenuti rigorosi con l’immediata applicabilità a grandi, medie e piccole imprese. Per tutte le informazioni relative alla quota di iscrizione e al calendario dei moduli è possibile scaricare la brochure dal sito www.unicalbusinessschool.it.

Per avere altre notizie sull’EMBA inviate una email al direttore della UBS, prof. Andrea Lanza: andrea.lanza@unical.it. Oggi, 30 dicembre, su LaC OnAir, alle ore 14.30, speciale Grand Terroir con ampia intervista al prof. Andrea Lanza.