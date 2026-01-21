Sono uno per ciascuno dei micromercati di riferimento: Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Ecco coordinatori e membri

Si è svolta lo scorso venerdì 9 gennaio 2026 la prima riunione congiunta dei Comitati Territoriali della BCC della Calabria Ulteriore, recentemente costituiti per rafforzare il dialogo con le comunità locali e valorizzare il ruolo attivo dei Soci nella vita della Banca.

I Comitati Territoriali – uno per ciascuno dei quattro micromercati di riferimento (Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia) – rappresentano uno strumento fondamentale di ascolto, confronto e proposta, chiamato a intercettare i bisogni dei territori e a promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e mutualistico, in coerenza con i valori del Credito Cooperativo.

Ogni Comitato è coordinato da un membro del Consiglio di Amministrazione della BCC della Calabria Ulteriore, a garanzia di un collegamento diretto tra i territori e gli organi di governo della Banca.

I soci possono fare riferimento ai componenti dei Comitati come punto di contatto e di ascolto, contribuendo in modo concreto alla costruzione di una Banca sempre più vicina alle persone. Nel dettaglio, i Comitati Territoriali risultano così composti:

Comitato Micromercato di Catanzaro

Coordinatrice: Giovannella Famularo.

Membri: Giuseppe Amelio, Nicola Puleo, Maria Antonietta Sacco, Carlo Talarico.

Comitato Micromercato di Reggio Calabria

Coordinatrice: Clelia Bruzzi.

Membri: Marcello Attisano, Rosa Bovalino, Francesco Bruzzese, Giuseppe Cardaciotto.

Comitato Micromercato di Crotone

Coordinatrice: Consuelo Torromino.

Membri: Giuseppe Caterina, Maria Francesca De Siena, Luciana Pascuzzi, Antonio Sacco.

Comitato Micromercato di Vibo Valentia

Coordinatrice: Concettina Schiariti.

Membri: Caterina Contartese, Roberto Incoronato, Giuseppe Lo Gatto, Michele Pagnotta.

«Con l’avvio operativo dei Comitati Territoriali – ha dichiarato il presidente della BCC della Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari – rafforziamo in modo concreto il nostro modello di Banca di prossimità. A tutti i componenti dei Comitati rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, certo che il loro impegno e la loro conoscenza dei territori contribuiranno a valorizzare il dialogo con le comunità e a costruire percorsi di sviluppo condiviso».

L’avvio operativo dei Comitati Territoriali conferma la volontà della BCC della Calabria Ulteriore di investire nella partecipazione attiva dei soci e nel rafforzamento del legame con i territori, nel segno dei valori cooperativi che da sempre ne guidano l’azione.