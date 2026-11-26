Le imprese calabresi stanno accelerando sulla trasformazione digitale e mostrano una propensione all'adozione dell'intelligenza artificiale superiore alla media italiana. È quanto emerge dall'Assintel Report 2026, che fotografa un tessuto imprenditoriale sempre più orientato all'innovazione: il 33,3% delle aziende della regione dichiara di sperimentare, testare o integrare soluzioni di AI nei propri processi, contro il 29,1% della media nazionale. Un risultato che restituisce un'immagine della Calabria diversa da quella tradizionalmente associata al ritardo tecnologico e che mette in evidenza le opportunità offerte dalla digitalizzazione per la competitività delle imprese.



AI e investimenti digitali, le imprese calabresi accelerano

La diffusione dell'intelligenza artificiale nel sistema produttivo regionale trova conferma anche nei dati sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche. Secondo il report, il 31,9% delle imprese calabresi utilizza strumenti di AI, una quota sensibilmente superiore al 23,8% registrato a livello nazionale. Soluzioni che possono trovare applicazione in numerose attività aziendali: dalla produzione e revisione di contenuti all'analisi dei dati, dal marketing digitale alla gestione delle relazioni con i clienti. L'automazione di alcune operazioni, la possibilità di elaborare grandi quantità di informazioni e la personalizzazione delle comunicazioni sono tra le opportunità che queste tecnologie mettono a disposizione delle aziende.

A sostenere questa evoluzione c'è anche una maggiore disponibilità a investire. Nel 2026, il 35% delle imprese calabresi prevede di aumentare il proprio budget ICT, contro il 30,2% della media italiana. La volontà di rafforzare le infrastrutture tecnologiche e introdurre nuovi strumenti si confronta tuttavia con alcune difficoltà. Per il 39,75% delle aziende, la carenza di risorse economiche rappresenta un freno alla digitalizzazione. Un altro ostacolo riguarda la pianificazione: il 13,45% segnala difficoltà nel definire strategie e nuovi modelli di business, una percentuale più che doppia rispetto al 5,6% nazionale. Il passaggio all'innovazione, quindi, non dipende soltanto dalla disponibilità delle tecnologie, ma anche dalla capacità di individuare investimenti e obiettivi coerenti con le esigenze aziendali.



Competenze digitali, la sfida della formazione

Un elemento particolarmente significativo riguarda il capitale umano. Il 41,4% delle imprese calabresi dichiara di possedere competenze digitali interne elevate e una solida cultura dell'innovazione, contro il 32,6% della media nazionale. Un dato che evidenzia come la trasformazione digitale richieda non soltanto infrastrutture e strumenti, ma anche professionalità in grado di interpretarli e integrarli nei processi aziendali. Con la diffusione dell’intelligenza artificiale cresce quindi anche la necessità di figure professionali capaci di integrare e utilizzare in modo strategico queste tecnologie. Dalla comunicazione digitale all’analisi dei dati, fino alle competenze manageriali, sono diversi gli ambiti coinvolti. Per sviluppare queste capacità, si può considerare un percorso specialistico post laurea, come il Master in AI Marketing & Digital Communication di GEMA Business School.



Telecomunicazioni, a Catanzaro la protesta contro il rischio esuberi

La trasformazione tecnologica porta con sé anche interrogativi sulle conseguenze per il mercato del lavoro. Un tema emerso con forza l'11 novembre, quando circa 300 lavoratori delle telecomunicazioni hanno partecipato a una manifestazione a Catanzaro, promossa da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Durante la protesta, i sindacati hanno denunciato il rischio di almeno 2.000 posti di lavoro in Calabria nei prossimi due anni, anche in relazione all'introduzione dell'intelligenza artificiale.

Il settore delle telecomunicazioni rappresenta uno degli ambiti nei quali l'automazione può incidere maggiormente sulle attività quotidiane, dalla gestione delle richieste dei clienti all'assistenza, fino ad alcune operazioni amministrative e di back office. Questo non significa necessariamente che intere professionalità siano destinate a scomparire: alcune mansioni possono essere automatizzate, mentre altre sono destinate a trasformarsi, richiedendo capacità di supervisione, gestione e utilizzo dei nuovi strumenti.

Resta però il problema delle ricadute occupazionali, soprattutto quando l'introduzione delle tecnologie non è accompagnata da adeguati percorsi di accompagnamento. La riqualificazione professionale e l'aggiornamento continuo diventano quindi elementi centrali per consentire ai lavoratori di adattarsi ai cambiamenti e alle imprese di valorizzare le competenze già presenti.

La diffusione dell'intelligenza artificiale nelle aziende calabresi apre dunque nuove opportunità di crescita e competitività, ma richiede investimenti, capacità di pianificazione e sviluppo di nuove competenze. La sfida non consiste soltanto nell'introdurre tecnologie innovative, ma nell'imparare a utilizzarle in modo strategico, valorizzando le persone e migliorando i processi aziendali.