L’unione fa la forza della filiera dell’Asti Docg. Nei giorni scorsi si è tenuto, presso la sala conferenze della Banca di Asti a Canelli, il primo incontro ufficiale tra Francesco Cinzano & C.ia e i conferitori storici delle uve Moscato destinate alla produzione di Asti Cinzano. Un momento di confronto e condivisione che segna un passaggio importante nel percorso di valorizzazione della filiera, fondato su una collaborazione consolidata nel tempo con le aziende agricole del territorio della Denominazione, da cui provengono le uve destinate alla produzione di Asti Cinzano.

L’iniziativa, accolta con favore anche dalla Sindaca di Canelli Roberta Rosa Giovine, ha rappresentato un’occasione significativa per ribadire il valore del territorio, cuore storico della produzione spumantistica piemontese.

«È un segnale importante per il nostro territorio – ha dichiarato la Sindaca di Canelli, Roberta Rosa Giovine – perché valorizza il legame tra una realtà storica come Cinzano e i viticoltori locali, custodi di una tradizione che rende Canelli la città delle bollicine. Iniziative come questa possono rafforzare la filiera e contribuiscono a dare prospettiva al comparto».

Al centro dell’incontro, il modello Cinzano basato sul controllo diretto della filiera, elemento chiave per garantire qualità e continuità produttiva. Un sistema costruito nel tempo grazie alla collaborazione con circa 170 aziende agricole, molte delle quali legate al marchio da più generazioni.

Un rapporto che si traduce anche in un supporto concreto e continuativo ai viticoltori, dalla consulenza agronomica costante, affidata all’agronomo Gianni Malerba che affianca le aziende nella gestione dei vigneti, nei trattamenti e nella definizione dei tempi di raccolta fino al sostegno operativo garantito dagli uffici Cinzano di Diano d’Alba.

A rafforzare ulteriormente la qualità e l’efficienza della filiera contribuisce il centro di raccolta e pigiatura di Calamandrana, dedicato esclusivamente ai conferitori Cinzano e sviluppato grazie alla partnership strategica con la famiglia Rolando.

All’incontro ha preso parte il Direttore Tecnico di Cinzano Lorenzo Barbero che ha introdotto la nuova proprietà Cinzano, rappresentata da Nuccio Caffo, Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915.

Nel corso del suo intervento è stato presentato il profilo di Gruppo Caffo, realtà con oltre un secolo di storia nel settore delle bevande alcoliche, oggi presente in più di 100 mercati a livello internazionale e protagonista di una crescita costante nel panorama spirits. L’acquisizione di Cinzano rappresenta un passaggio strategico che segna l’ingresso del Gruppo nel mondo del vino, valorizzando un marchio storico fondato nel 1757 e distribuito in più di 100 Paesi.

«Gruppo Caffo è una realtà con oltre un secolo di storia nel settore delle bevande alcoliche e da pochi mesi ha intrapreso questo nuovo percorso con Cinzano – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Sebastiano Caffo –. Si tratta per noi di un ingresso in un nuovo ambito, quello degli spumanti e del vermouth, che abbiamo scelto con convinzione perché rappresentato da un marchio straordinario, con una storia unica e una presenza consolidata a livello internazionale. In un momento complesso per il mercato, crediamo che proprio la forza del brand e il legame con il territorio possano rappresentare le basi per un rilancio solido e duraturo».

Il progetto industriale ha raccolto un ampio consenso tra i conferitori presenti, aziende a conduzione familiare che hanno riconosciuto nella nuova proprietà una continuità di valori. Particolarmente apprezzata la scelta di confermare integralmente la rete dei conferenti storici, alcuni dei quali legati a Cinzano da due o tre generazioni.

Nel corso della riunione è intervenuto anche Giacomo Pondini, Direttore Generale del Consorzio di Tutela dell’Asti e del Moscato d’Asti, che ha illustrato l’andamento del mercato evidenziando come la Russia si confermi primo mercato di riferimento con oltre 14 milioni di bottiglie esportate nel 2025, mentre si registrano contrazioni negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei come Germania e Polonia.

Uno scenario che richiede uno sforzo condiviso per rilanciare la DOCG, anche attraverso nuove progettualità e occasioni di consumo. In questa direzione si inserisce il prossimo lancio dell’Asti Rosé DOCG, già in programma per Cinzano nei prossimi mesi, insieme a un rafforzamento del posizionamento del prodotto in ambiti come l’aperitivo e la mixology.

Un’evoluzione coerente con le tendenze del bere contemporaneo, sempre più orientate verso il no e low alcohol. In questo contesto, Asti Cinzano, sia nella versione Bianca sia Rosé, si distingue per una caratteristica che appartiene da sempre alla sua identità che consiste in una gradazione alcolica di soli 7 gradi, ottenuta naturalmente, senza ricorrere a processi di dealcolazione, esprimendo, ante litteram, un approccio oggi al centro delle nuove tendenze di consumo.

Con questo incontro, Cinzano riafferma il proprio ruolo all’interno della filiera del Moscato, valorizzando una tradizione costruita nel tempo e proiettandola verso le sfide future con una visione solida, condivisa e profondamente radicata nel territorio.

Introduzione

Gruppo Caffo 1915 è un gruppo aziendale italiano di rilevanza internazionale, da sempre guidata dalla famiglia Caffo. Il suo Headquarters è in Calabria dove la Distilleria F.lli Caffo, cuore pulsante dell'azienda, produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915. La storica sede di Limbadi è un vero e proprio fiore all'occhiello nel settore della distillazione e dei liquori, tanto da essere stata premiata come «Miglior Distilleria Italiana» all’Annual Berlin International Spirits Competition nel 2019.

Gruppo Caffo 1915: una storia di famiglia

Distillare è un’arte antica che richiede maestria, esperienza e un profondo legame con il territorio, soprattutto quando si utilizzano materie prime a chilometro zero. La nostra storia inizia nell’ultimo decennio dell’800, quando Giuseppe Caffo, inizia a distillare vinacce a Santa Venerina, alle falde dell’Etna, divenendo mastro distillatore, fino a rilevare nel 1915 l’antica distilleria che per anni aveva gestito in affitto. Forte di una grande tradizione locale, Giuseppe avvia il percorso e trasmette la sua passione e competenza ai figli Sebastiano, Santo e Giuseppe. Così nasce la società «Fratelli Caffo – distillerie di alcole, brandy e tartarici», fondata su valori di eccellenza e radicamento territoriale.

I Fratelli Caffo, guardando al futuro, decidono di acquisire una distilleria nel «continente», e subentrano all’esistente Distilleria di Limbadi in Calabria, che prende il nome di Distilleria F.lli Caffo. Il trasferimento della famiglia in Calabria crea un forte legame con la regione, in un ponte ideale con la terra di origine, la Sicilia. Distinguendosi per la qualità dei propri prodotti, la Caffo in Calabria getta le basi per una solida crescita nel settore degli spirits.

Gruppo Caffo 1915 è oggi un’importante realtà imprenditoriale in continuo sviluppo, gestita dal nipote omonimo di Giuseppe, detto “Pippo”, presidente in carica del Gruppo e da suo figlio Sebastiano, detto «Nuccio», che ricopre il ruolo di amministratore delegato. La loro gestione che combina esperienza e innovazione, ha portato ad una rapida ascesa della società che ora guarda con sempre maggiore interesse oltre i confini nazionali, convinta di poter presto diventare, anche all’estero, simbolo riconosciuto del made in Italy.

Siti Produttivi

Gruppo Caffo 1915 possiede diversi siti produttivi:

Distilleria F.lli Caffo a Limbadi (VV)

a Limbadi (VV) F. CINZANO & C.ia Srl - Valle Talloria di Diano D’Alba (CN)

- Valle Talloria di Diano D’Alba (CN) Distilleria Durbino-Friulia a Passons Pasian di Prato (UD)

a Passons Pasian di Prato (UD) Mangilli - Cantine e Distillerie a Flumignano di Talmasson (UD)

a Flumignano di Talmasson (UD) Liquirizia Caffo a Vibo Valentia

a Vibo Valentia Birrificio artigianale Calabräu a Vibo Valentia

Uffici Commerciali e marketing

Gruppo Caffo 1915 gestisce direttamente il marketing e la propria rete vendita Italia sviluppata nel tempo dalla controllata Wild Orange Srl che opera da:

Via Sant’Uguzzone, 29 - Milano

Via Nicholas Green, 47 – Limbadi (VV)

Internazionalizzazione

Gruppo Caffo 1915 è presente nel mondo con filiali dirette:

Stati Uniti - New Jersey

Germania - Monaco

Olanda – Amsterdam

Spagna – Madrid

New open: Svizzera – Lucerna (Caffo Shweiz GmbH)

Caffo, «Lo specialista degli Amari»

Leader nel settore degli amari, Gruppo Caffo 1915 è riconosciuto come «Lo Specialista degli Amari» grazie alla sua ampia proposta di prodotti differenti per gusto, territorio, tradizione e gradazione alcolica. Con cinque brand principali e nove varianti, gli amari di Caffo rappresentano l’Italia da nord a sud e circa mille anni di storia e di storie che si intrecciano tra loro. Un patrimonio unico che fa di Caffo un’azienda con marchi dal passato autentico e dalla forte personalità capaci, oggi come allora, di incontrare il gusto del pubblico anche grazie alle efficaci azioni di rilancio intraprese.

Prodotti di Eccellenza

Caffo produce oltre 100 specialità realizzate secondo le antiche arti della distillazione e liquoristica che la famiglia Caffo si tramanda da quattro generazioni. Nel ricco assortimento di prodotti ci sono liquori, distillati e infusi.

Vecchio Amaro del Capo

è il prodotto di punta dell’azienda. É l’amaro più amato e il più acquistato in Italia con oltre il 38% di quota di mercato a volume nella Grande Distribuzione (dati Circana). La sua celebrità si deve alla ricetta che contempla 29 botaniche, principalmente calabresi, e alla modalità di consumo ice-shot, ovvero ghiacciato da freezer a -20°C. in bicchierini ghiacciati.

Red Hot Edition di Vecchio Amaro del Capo è la versione con peperoncino di Calabria, servito al meglio ice-shot a -20°C in purezza. La sua nota piacevolmente spicy lo rende un grande protagonista della mixology

è la versione con peperoncino di Calabria, servito al meglio ice-shot a -20°C in purezza. La sua nota piacevolmente spicy lo rende un grande protagonista della mixology La Riserva del Centenario di Vecchio Amaro del Capo è un amaro da meditazione, prodotto in quantità limitata e numerata, infuso con botaniche in acqueviti di vino invecchiate dai 30 ai 50 anni in botti di rovere di Slavonia.

Specialità Storiche

Dal 1757 Cinzano storico marchio torinese, tra i più celebri al mondo nel campo del vermouth e degli spumanti, acquisito da Gruppo Caffo 1915 nel 2025 per un rilancio internazionale nel rispetto delle sue radici piemontesi.

Dal 1777 Petrus Boonekamp il padre di tutti gli amari inventato a Leidschendam dall’omonimo liquorista. Amarissimo liquore olandese, noto per il suo gusto extra bitter è considerato il digestivo per eccellenza.

Dal 1840 Elisir S. Marzano Borsci con quasi due secoli di storia è il più antico liquore del Sud Italia tuttora in commercio. La sua ricetta di origine caucasica fu perfezionata dal capostipite Giuseppe Borsci e così è arrivata fino a noi. Elisir S. Marzano Borsci Riserva 180th Anniversary è la versione che celebra 180 anni di storia.

Dal 1858 Amaro S. Maria al Monte prodotto secondo la ricetta rimasta invariata dei reverendissimi Padri del santuario di S. Maria al Monte e da loro donata al cuciniere del Re d’Italia comprende trenta ingredienti tra erbe, rizomi, fiori e radici.

Dal 1881 Ferro China Bisleri è il primo liquore a base di ferro e di corteccia di china creato dall’eclettico garibaldino Felice Bisleri, usato in passato anche per combattere la malaria, ha importanti qualità benefiche.

Innovazione

Gruppo Caffo 1915 applica il modello dell’Industria 4.0 con l’attivazione di strategie avanzate di produzione e la creazione di un modello di trasferimento tecnologico che si basa su:

Innovazione Continua: Creazione di nuovi prodotti valorizzando le botaniche locali, mantenendo un patrimonio di oltre duemila ricette in continua evoluzione

Creazione di nuovi prodotti valorizzando le botaniche locali, mantenendo un patrimonio di oltre duemila ricette in continua evoluzione Sostenibilità e Qualità: Implementazione di sistemi interconnessi per garantire qualità continua, con metodi di controllo chimico e organolettico sviluppati dal laboratorio interno «Caffo Research»

Implementazione di sistemi interconnessi per garantire qualità continua, con metodi di controllo chimico e organolettico sviluppati dal laboratorio interno «Caffo Research» Collaborazione e Ricerca: Partenariato con enti di ricerca come l’ Università Mediterranea di Reggio Calabria e il FocussLab , consolidando la strategia di «Innovation Through Tradition»

Partenariato con enti di ricerca come l’ e il , consolidando la strategia di «Innovation Through Tradition» Tracciamento Blockchain. Introduzione del progetto su alcuni prodotti (al momento, Limoncino dell’Isola e Grappa Unica) con l’adesione al TrackIT blockchain promosso da ICE.

Introduzione del progetto su alcuni prodotti (al momento, Limoncino dell’Isola e Grappa Unica) con l’adesione al TrackIT blockchain promosso da ICE. Hall Tecnologiche: Sono previsti spazi per sperimentare e testare innovazioni di processo e prodotto applicate direttamente alla produzione industriale

Riconoscimenti

I prodotti di Gruppo Caffo 1915 hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, assegnati dai più autorevoli concorsi nazionali e internazionali. Questi premi, prestigiosi e costanti nel tempo, sono una testimonianza dell’alta qualità dei prodotti, riconosciuta dagli esperti, dagli addetti ai lavori e dai consumatori. Caffo unisce sapientemente artigianalità e innovazione, creando prodotti eccellenti che rispecchiano i valori e la storia dei territori d’origine.

Premi recenti e rilevanti

2025

IWSC Award

17 premi assegnati a: Bergamino di Calabria, Salmiacello, Limoncino di Portofino, Elixir di Caffè S. Maria al Monte, CafCaffè Borsci, Clementino della Piana, Limoncino dell’Isola, Lemonier, Mezzodì, Blood Bitter Petrus, Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Vecchia Grappa Caffo, Grappa Caffo Morbida e le grappe Mangilli: Grappa Furlanina Gentile, Mitica, Grappa Furlanina Invecchiata, Grappa Mitica Riserva Barrique

Concours Mondial de Bruxelles (Spirits Selection)

6 medaglie: 3 ori (Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Amaretto S. Maria al Monte, Blood Bitter PK) e 3 argenti (Salmiacello, Clementino della Piana, Grappa Furlanina Gentile Invecchiata 12 mesi Mangilli).

Brands Award

2 premi ottenuti: Vecchio Amaro del Capo 1° classificato per «Prodotti con il miglior indice di rotazione» e Vincitore nella categoria «Alcolici e Birre» per lo stesso riconoscimento

Alambicco d’Oro

4 premi assegnati a: London Dry Gin Sir Miller – Borsci S. Marzano 1840, Emporia Gin, Mitica Grappa Friulana, Mitica Grappa Friulana Riserva Barrique

Brands Award

2 premi ottenuti: Vecchio Amaro del Capo 1° classificato per «Prodotti con il miglior indice di rotazione» e Vincitore nella categoria «Alcolici e Birre» per lo stesso riconoscimento

2024

Kantar BrandZ - Local Jewels

Vecchio Amaro del Capo classificato tra i 10 migliori «Local Jewels».

BrandsAward

Vecchio Amaro del Capo primo (per 8 volte nel corso degli anni)

Ampolla d’Oro

6 premi assegnati a: Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Borsci S. Marzano, Brandy Heritage 1970, Limoncino Portofino, S. Maria al Monte, e Vecchio Amaro del Capo

2023

Forbes - 100 Eccellenze Italiane

Gruppo Caffo 1915 inserito tra le cento eccellenze italiane