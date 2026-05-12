Per l’occasione è nato “Giro Rosé”, l’esclusivo signature cocktail ispirato al fascino e all’energia della Corsa Rosa. Nuccio Caffo: «Valorizziamo un patrimonio costruito in oltre due secoli di storia»

Ci sono marchi che, attraversando il tempo, accompagnano epoche, passioni e momenti capaci di unire intere generazioni. Cinzano è uno di questi. Nato a Torino nel 1757, il brand è da oltre due secoli uno dei simboli più riconosciuti al mondo nel settore del vermouth e degli spumanti, ambasciatore dello stile italiano, della convivialità e dell’aperitivo italiano nel mondo.

Per Cinzano, il ritorno al Giro rappresenta l’espressione autentica di una tradizione storica che, nel corso del Novecento, ha visto il marchio protagonista accanto ad alcune delle discipline sportive più seguite e popolari al mondo: dal motorsport al rally, dalla MotoGP al basket internazionale, fino al ciclismo. Già negli anni Trenta, infatti, Cinzano legava il proprio nome al ciclismo e al Giro d’Italia attraverso campagne pubblicitarie entrate nell’immaginario collettivo, realizzate proprio in occasione della Corsa Rosa.

«Cinzano è un marchio che fa parte della storia italiana e il Giro d’Italia rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità e della tradizione del nostro Paese. Riportare Cinzano accanto al grande ciclismo significa valorizzare un patrimonio costruito in oltre due secoli di storia, rilanciandolo con uno sguardo contemporaneo e internazionale, ma sempre nel pieno rispetto della sua identità originaria», sottolinea Nuccio Caffo, amministratore delegato della Francesco Cinzano & C.ia.

Il grande ritorno di Cinzano è un progetto di partnership costruito per accompagnare la corsa lungo tutte le tappe, dentro e fuori il percorso gara. Dalla visibilità digitale — con oltre un milione di visualizzazioni previste e una presenza sui canali ufficiali del Giro — alle uscite stampa e ai social, il brand torinese porterà alla riscoperta della propria identità attraverso attività sul territorio come le cocktail experience nelle hospitality lounge di Milano e Roma e una presenza fortemente riconoscibile lungo il tracciato.

Per l’occasione è nato “Giro Rosé”, l’esclusivo signature cocktail ispirato al fascino e all’energia della Corsa Rosa. Richiamando i colori simbolo del Giro e l’eleganza dell’aperitivo italiano, interpreta in chiave contemporanea lo spirito della manifestazione attraverso un’esperienza di gusto fresca, distintiva e fortemente identitaria.

Il cocktail è realizzato con Amaro del Capo Red Hot Edition, Cinzano Vermouth Bianco, Spumante Cinzano Asti Rosé e top di soda.

La partnership con il Giro d’Italia rappresenta anche una delle prime grandi espressioni della nuova fase del marchio avviata da Gruppo Caffo 1915, che nel 2025 ha acquisito Cinzano con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare a livello internazionale uno dei nomi storici più prestigiosi del Made in Italy, nel pieno rispetto delle sue radici piemontesi e della sua identità originaria.

Una visione che trova nella Corsa Rosa la sua espressione più naturale. Perché il Giro è una grande competizione sportiva, ma è anche un viaggio dentro l’Italia autentica, tra territori, persone, tradizioni e fatica. È la capacità di affrontare ogni salita con tenacia, chilometro dopo chilometro, guadagnando ogni metro con determinazione e forza. Gli stessi valori che accompagnano Cinzano da ben 269 anni.

Protagonista di questa nuova presenza sarà il Vermouth Cinzano, sintesi perfetta dell’eredità storica del marchio e della sua vocazione internazionale. Un prodotto che racconta eleganza, prestigio e autenticità piemontese, diventando simbolo di una tradizione capace di attraversare le epoche mantenendo intatta la propria identità.

Da una parte il Giro più bello d’Italia, con i suoi chilometri di passione, fatica e meraviglia. Dall’altra Cinzano, marchio storico che dal 1757 accompagna la convivialità italiana nel mondo e che oggi, insieme al Gruppo Caffo 1915, torna a correre sulle strade della storia.

Company profile

Introduzione

Cinzano è uno dei marchi storici più iconici del Made in Italy nel mondo. Nato a Torino nel 1757, il brand rappresenta da oltre due secoli una delle realtà più riconosciute nel settore del vermouth e degli spumanti italiani, simbolo di eleganza, convivialità e tradizione aperitiva. Presente in oltre 100 Paesi, Cinzano ha contribuito a diffondere nel mondo il rito dell’aperitivo italiano, diventando nel tempo un riferimento internazionale per la mixology e per il consumo conviviale. Nel 2025 il marchio è entrato a far parte di Gruppo Caffo 1915, avviando una nuova fase di sviluppo orientata al rilancio internazionale nel pieno rispetto delle proprie radici piemontesi.

Cinzano: una storia italiana lunga oltre 250 anni

La storia di Cinzano inizia nel XVIII secolo, quando i fratelli Giovanni Giacomo e Carlo Stefano Cinzano ottengono a Torino la licenza di “Maestri Acquavitai e Confettieri”, avviando quella che sarebbe diventata una delle più importanti case italiane del vermouth. Fin dalle origini il marchio lega il proprio nome alla capacità piemontese di lavorare vini, erbe e spezie secondo ricette custodite e tramandate nel tempo.

Nel corso dell’Ottocento Cinzano diventa protagonista dell’espansione internazionale del vermouth italiano e dello sviluppo degli spumanti piemontesi, contribuendo a portare il nome dell’Italia nei principali mercati mondiali. Già tra la fine del XIX secolo e l’inizio del Novecento il brand era presente in Europa, nelle Americhe e in Sud America, diventando uno dei primi marchi italiani realmente globali.

Parallelamente, Cinzano ha costruito un immaginario pubblicitario entrato nella cultura popolare italiana, legando il proprio nome al mondo dello sport, della convivialità e dello stile italiano.

La nuova fase con Gruppo Caffo 1915

L’ingresso di Cinzano nel Gruppo Caffo 1915 rappresenta un passaggio strategico finalizzato a valorizzare uno dei marchi storici più prestigiosi del panorama enologico e liquoristico italiano. Il progetto industriale punta a rafforzare il posizionamento internazionale del brand, consolidando al tempo stesso il legame con il territorio piemontese e con la tradizione produttiva originaria.

Tra le prime operazioni strategiche avviate dopo l’acquisizione rientra il progetto della nuova “Casa del Vermouth e dello Spumante Cinzano” a Diano d’Alba, nel cuore delle Langhe patrimonio Unesco. Nel sito di Valle Talloria verranno progressivamente trasferite le produzioni e l’archivio storico del marchio, riportando simbolicamente e produttivamente Cinzano nelle terre in cui è nato.

Produzione e filiera

Cinzano mantiene un forte radicamento nel territorio piemontese e nella filiera vitivinicola locale. In particolare, per la produzione dell’Asti DOCG il marchio collabora stabilmente con circa 170 aziende agricole conferitrici, molte delle quali legate a Cinzano da più generazioni.

Vermouth e Spumanti

Cinzano è oggi uno dei marchi più riconosciuti al mondo nel settore del vermouth. Il Vermouth di Torino rappresenta una delle categorie strategiche del brand ed è protagonista della mixology internazionale, con una presenza consolidata nei principali mercati esteri. Secondo quanto dichiarato dal management di Gruppo Caffo 1915, Cinzano è il secondo brand di vermouth al mondo e detiene quote di leadership in mercati come Argentina e Australia.

Accanto al vermouth, Cinzano vanta una lunga tradizione nella produzione di spumanti italiani, in particolare Asti DOCG e Prosecco. Il rilancio degli spumanti storici del marchio rappresenta uno dei pilastri del nuovo piano industriale, con una crescente attenzione ai trend contemporanei dell’aperitivo e del low alcohol. In questo contesto si inserisce anche il lancio dell’Asti Rosé DOCG.

Internazionalizzazione

Cinzano è distribuito in oltre 100 Paesi e rappresenta uno dei marchi italiani storicamente più presenti sui mercati internazionali. Il brand mantiene posizioni consolidate in Sud America, Germania, Stati Uniti, Canada, Spagna e Australia, dove il vermouth Cinzano è parte integrante della cultura dell’aperitivo e della miscelazione.

L’internazionalizzazione costituisce uno degli assi strategici del nuovo corso del marchio, sostenuto dalla rete commerciale e distributiva di Gruppo Caffo 1915 e da un piano di rilancio che punta a rafforzare sia la presenza all’estero sia il ritorno del brand sul mercato italiano.