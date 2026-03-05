Il distillato simbolo dell’Italia celebra la sua identità tra tradizione e nuove occasioni di consumo. Il presidente del Consozio nazionale Nuccio Caffo: «Evento importante per ricordare a tutti che la nostra acquavite di bandiera unisce e rappresenta tutta l’Italia, da Nord a Sud»

La Giornata Internazionale della Grappa celebra uno dei distillati più identitari del patrimonio agroalimentare italiano e l’unico ottenuto esclusivamente da vinacce prodotte e distillate in Italia. Un prodotto unico al mondo che racchiude storia, territorio, cultura e lavoro e che oggi, forte delle sue radici, guarda sempre più oltre i confini nazionali, portando nel mondo l’eccellenza del Made in Italy.

Nata dalla secolare tradizione distillatoria italiana e strettamente legata ai territori vitivinicoli da cui provengono le vinacce, la grappa rappresenta molto più di un semplice distillato. È il risultato di un sapere artigianale tramandato nel tempo e della capacità di valorizzare una materia prima ricca di aromi come la vinaccia trasformandola, attraverso la distillazione, in un prodotto di grande identità. In ogni grappa si ritrovano il carattere dei vitigni, le peculiarità dei territori e lo stile delle distillerie che la producono: elementi che danno vita a un patrimonio di profumi, struttura ed eleganza unico al mondo. Proprio questa profonda relazione con la terra e con la cultura del vino rende la grappa un autentico ambasciatore del Made in Italy, capace di raccontare all’estero la qualità, la tradizione e la diversità delle nostre regioni.

La Giornata Internazionale della Grappa rappresenta quindi un momento di celebrazione collettiva che coinvolge appassionati, produttori, professionisti del settore e consumatori, anche attraverso momenti di degustazione che uniscono idealmente l’Italia ai tanti estimatori della grappa presenti in tutto il mondo. Un’occasione per ribadire come questo distillato, pur profondamente radicato nei territori italiani, abbia ormai conquistato un pubblico sempre più ampio anche sui mercati internazionali.

Negli ultimi anni la grappa ha dimostrato una straordinaria capacità di rinnovarsi. Accanto al suo ruolo storico di protagonista del fine pasto, oggi viene sempre più apprezzata anche in contesti diversi e contemporanei. Cresce, ad esempio, l’interesse per gli abbinamenti gastronomici, dove la grappa accompagna con eleganza cioccolato, salumi e formaggi esaltandone profumi e complessità. Allo stesso tempo trova spazio nelle esperienze sensoriali legate al sigaro, mentre il mondo della mixology la riscopre come ingrediente di grande carattere, capace di entrare in cocktail moderni e creativi che ne interpretano in chiave nuova la ricchezza aromatica. Questa versatilità testimonia la modernità di un prodotto che, pur mantenendo salde le proprie radici, continua a dialogare con i nuovi stili di consumo.

Da prodotto profondamente legato ai territori italiani, la grappa è oggi sempre più presente anche oltre i confini nazionali, contribuendo a diffondere nel mondo la cultura distillatoria italiana e rafforzando il posizionamento del Made in Italy nel settore degli spirits. La stessa istituzione di una Giornata Internazionale dedicata alla grappa testimonia come questo distillato rappresenti ormai un simbolo riconosciuto della tradizione italiana anche a livello globale

Le dichiarazioni

Nuccio Caffo, presidente del Consorzio Nazionale Grappa, sottolinea: «La giornata internazionale della Grappa è un evento importante per ricordare a tutti che la nostra acquavite di bandiera unisce e rappresenta tutta l’Italia, da nord a sud, con una lunghissima storia che racconta la nostra cultura e le nostre tradizioni. Un’acquavite sostenibile, parte della filiera dell’uva, che contribuisce a valorizzare questa importante risorsa, utilizzandone i sottoprodotti. Come Consorzio Nazionale Grappa, unico Consorzio riconosciuto per questa indicazione geografica riservata all’Italia, siamo felici di condividere l’iniziativa con l’Anag, che da sempre promuove il frutto del nostro appassionato lavoro di distillatori».

Per Marcello Vecchio, Presidente di ANAG – Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti: «La grappa è cultura, identità e conoscenza. In questo distillato si incontrano territori, vitigni, tradizioni distillatorie e saperi artigianali che danno vita a un patrimonio sensoriale straordinario, unico al mondo. La Giornata Internazionale della Grappa rappresenta un’occasione preziosa per raccontare questo patrimonio a un pubblico sempre più ampio, in Italia e all’estero, avvicinando le persone alla sua storia, alle sue diverse espressioni e alla ricchezza delle sue sfumature aromatiche. Come ANAG lavoriamo ogni giorno per diffondere la cultura dell’assaggio consapevole e per valorizzare un prodotto che è parte viva della nostra tradizione. L’auspicio è che questa ricorrenza possa crescere sempre di più fino a diventare un grande momento nazionale di incontro e scoperta, un’occasione diffusa in cui conoscere la grappa, la sua storia unica e gli abbinamenti che ne esaltano le caratteristiche».

Cesare Mazzetti, presidente del Comitato Nazionale Acquaviti e Liquori AssoDistil, evidenzia: «La Giornata della Grappa rappresenta un’importante occasione per valorizzare uno dei distillati più identitari della tradizione italiana e per rafforzarne la presenza e la riconoscibilità sui mercati internazionali. In questa prospettiva si inserisce anche il progetto di promozione Hello Grappa – The UK Experience che AssoDistil avvierà nel Regno Unito, cofinanziato dalla Commissione europea, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più la Grappa a operatori e consumatori internazionali, consolidandone il posizionamento come eccellenza del Made in Italy nel mondo».

La Giornata Internazionale della Grappa diventa così un momento simbolico per celebrare un’eccellenza italiana capace di unire tradizione e innovazione, radici territoriali e vocazione internazionale. Un distillato che da secoli accompagna la cultura del vino e della tavola italiana e che oggi continua a raccontare, in Italia e nel mondo, il carattere e l’identità del nostro Paese.