Promuovere la cultura della legalità attraverso la consapevolezza economica. È questo l’obiettivo della conferenza "Educazione finanziaria e legalità”, in programma martedì 3 febbraio alle ore 9 al Teatro Politeama di Catanzaro, evento conclusivo del mese dedicato all’educazione finanziaria e rivolto a tutte le scuole superiori della città.

L’iniziativa è promossa dalla BCC della Calabria Ulteriore insieme alla FSP Polizia di Stato e alla U.S. Catanzaro 1929, con l’intento di offrire agli studenti un momento di confronto sui temi del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e della cittadinanza attiva.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola Fiorita e dell’assessore regionale Antonio Montuoro, interverranno rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo cooperativo e sportivo, tra cui il questore Giuseppe Linares, il presidente della BCC Gregorio Ferrari, il prefetto Castrese De Rosa, il direttore generale del Catanzaro Paolo Morganti e il vicepresidente nazionale FSP Polizia di Stato Franco Maccari. A moderare l’incontro sarà la giornalista Concetta Schiariti.