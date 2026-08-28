Agosto saluta l’estate sulla Riviera dei Tramonti con tre serate speciali al Riva Restaurant & Lounge Bar: White Party, Latin Party e Blues & Jazz Party. Tra mare, aperitivi al tramonto, cucina e musica, gli ultimi giorni della stagione diventano un invito a vivere ancora la costa

Prima che arrivi settembre, c’è ancora un’estate da vivere.

Mare, tramonti, buon cibo e tre ultime serate di festa: sulla Riviera dei Tramonti agosto si prepara a salutare l’estate con ancora tanta voglia di stare insieme. Agosto sta per finire, ma sulla Riviera dei Tramonti c’è ancora tempo per vivere il mare, godersi un buon pranzo, ammirare il tramonto e lasciarsi coinvolgere dalla musica.

Al Riva Restaurant & Lounge Bar l’estate si prepara infatti a chiudersi in bellezza, accompagnando gli ospiti dalla mattina fino a tarda sera.

La giornata può iniziare al Rivale Beach Club, lo stabilimento balneare del Riva, dove il mare è protagonista e il tempo sembra rallentare. Basta scegliere il proprio posto sotto l’ombrellone, rilassarsi e lasciarsi accompagnare dal servizio, tra sole, acqua e tutti i comfort per vivere la spiaggia senza pensieri.

E quando arriva il momento di concedersi una pausa, non serve allontanarsi dalla spiaggia. Una pizza a portafoglio appena sfornata, gustata direttamente sul mare, può diventare il pranzo semplice e sfizioso di una giornata di fine estate. Per chi invece preferisce sedersi a tavola e dedicarsi con più calma alla cucina, c’è il Riva Restaurant, pronto ad accogliere gli ospiti anche per il pranzo.

Poi arriva il pomeriggio e la luce comincia lentamente a cambiare. È il momento in cui la Riviera dei Tramonti mostra uno dei suoi spettacoli più belli: il sole scende verso il mare, il cielo si accende di colori e, nelle giornate più limpide, all’orizzonte può comparire anche la sagoma dello Stromboli.

Un momento da vivere senza fretta, magari davanti a un aperitivo, aspettando che il giorno lasci spazio alla sera.

E proprio quando il sole tramonta, al Riva cambia l'atmosfera. Gli ultimi giorni di agosto saranno infatti accompagnati da tre serate a tema, pensate per salutare la stagione con musica, buon cibo e divertimento.

Si parte con la White Party, per una notte dal carattere elegante e suggestivo. Poi sarà la volta della Latin Party, con i ritmi coinvolgenti della musica latina e tutta l’energia di una serata estiva. A chiudere il calendario sarà la Blues & Jazz Party, un appuntamento dalle atmosfere più ricercate, dedicato alla musica e al piacere di trascorrere una serata diversa.

Tre feste per accompagnare gli ultimi giorni di agosto e dare alla fine dell’estate il ritmo giusto.

Si potrà iniziare la serata con una cena al Riva Restaurant, assaporando i piatti della cucina mentre il cielo cambia colore, oppure arrivare più tardi e vivere direttamente il dopocena al Lounge Bar, tra cocktail, musica e divertimento.

È questa, in fondo, la bellezza degli ultimi giorni d’agosto: non avere ancora voglia di salutare l’estate e trovare un motivo per viverla ancora un po’.

Una giornata al mare, una pizza a portafoglio, un pranzo con vista, il tramonto davanti agli occhi e una serata che continua tra musica e brindisi.

Prima che arrivi settembre, c’è ancora tempo per vivere l’estate. E al Riva, agosto si prepara a chiudere a suon di festa.