Da quando si festeggia il 1° Maggio? In Italia, questa giornata dedicata ai Lavoratori viene celebrata ufficialmente dal 1891, in memoria della strage di Haymarket a Chicago e delle lotte operaie per diritti.

Non è solo una festa, ma un tributo all'impegno quotidiano che costruisce società più giuste, unendo generazioni nel riconoscimento del valore del lavoro come motore di progresso e libertà.

Per rendere omaggio a questa ricorrenza simbolica, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina organizza una giornata evento dedicata alla grande storia della musica rock, trasformando la location in un palcoscenico di emozioni e vibrazioni.

Dal pranzo fino a sera, lo show dal vivo animerà l'atmosfera con interpretazioni cariche di energia: i musicisti ripercorreranno gli inni iconici del rock nazionale e internazionale, dalle leggende intramontabili come i Pink Floyd e i Rolling Stones agli anthem italiani di Vasco Rossi e Ligabue. Un percorso sonoro che canta la dignità del lavoro, il sogno di libertà e il coraggio di chi, ogni giorno, forgia il domani, perfetto per una festa che celebra fatica, passione e riscatto collettivo.

Accanto alla musica, la cucina contemporanea di pesce del Riva brilla con la valorizzazione dei prodotti e il rispetto del loro naturale ciclo di vita. Gli ospiti potranno scegliere tra il menu à la carte per un'esperienza personalizzata, o il menu degustazione creato ad hoc: un percorso innovativo che rielabora sapori tradizionali calabresi in creazioni audaci, dove freschezza, texture contrastanti e aromi mediterranei si fondono in un dialogo armonioso. Ogni portata invita a una scoperta sensoriale, rendendo il pasto non solo nutrimento, ma celebrazione della terra e del lavoro che la rende generosa.

Musica rock, sapori autentici e natura si intrecciano per un 1° Maggio spensierato e indimenticabile: un'opportunità unica per condividere sorrisi, vibrazioni e momenti di pura energia positiva, lontani dalla routine, immersi nel panorama marino del Riva.

A proposito dell’iniziativa, il proprietario Roberto Gallo ha commentato: «Il 1° Maggio vogliamo far vibrare il Riva di energia e positività. Abbiamo pensato a un evento speciale per celebrare questa giornata importante, tra ottima musica rock dal vivo, piatti innovativi del nostro menù e sorrisi da condividere con gli ospiti».

Il 1° Maggio è solo l’inizio di un lungo weekend di festa: l’atmosfera festosa e conviviale continuerà per tutto il fine settimana, con le note di sax, chitarra e dj set, intrattenimento e spensieratezza. Nuove occasioni per gli ospiti del Riva di rilassarsi, divertirsi e assaporare momenti di pura leggerezza, affacciati sul mare.