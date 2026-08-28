La catena danese di articoli per la casa e il giardino in puro stile scandinavo ha inaugurato giovedì 27 agosto il suo 4° negozio in Calabria e 118° in Italia. Tante idee per arredare e una promozione eccezionale con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli. Assunzioni previste nella regione, che si sommano alle oltre duecento posizioni aperte in tutt’Italia

JYSK, la catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo, giovedì 27 agosto, ha inaugurato a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza il suo 4° negozio in Calabria e 118° in Italia, segnando un traguardo importante per JYSK che conferma il costante impegno e investimento dell’azienda nel mercato italiano e in particolare nella regione.

Per celebrare l’evento, JYSK – nota per il concept “Scandinavian Sleeping & Living” – accoglie i clienti con una promozione speciale, valida fino al 2 settembre, con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli selezionati per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessili, complementi d’arredo, cuscini, materassi e biancheria da letto.

Il nuovo JYSK di Corigliano-Rossano è progettato secondo lo Store Concept 3.0, il format internazionale che caratterizza tutte le nuove aperture del brand e offre un’esperienza di acquisto moderna e ispirazionale. Il layout facilita la navigazione tra gli spazi e valorizza le proposte in puro stile scandinavo.

Presente in tutte le 20 regioni italiane, JYSK Italia continua a sostenere la propria espansione con oltre duecento posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. In Calabria, sono attualmente ricercate le figure di Store Manager e Sales Assistant per il punto vendita di Corigliano-Rossano; sono aperte anche posizioni di Sales Assistant per Feroleto Antico e Vibo Valentia.

Con 118 negozi e oltre 1.000 dipendenti, JYSK Italia riconosce nella propria forza vendita uno dei principali fattori di successo. A confermarlo è la Certificazione Top Employers Italia, ottenuta per il terzo anno consecutivo a gennaio 2026, che riconosce l’eccellenza nelle politiche di gestione delle risorse umane. Il riconoscimento è stato assegnato dal Programma Top Employers, che certifica circa 2.500 aziende in 131 Paesi.

In precedenza, JYSK aveva inoltre ottenuto la certificazione UNI PdR 125:2022 per la parità di genere, risultato di un impegno costante sulle tematiche Diversity, Equity & Inclusion, sostenuto da processi strutturati di people management e da un forte senso di appartenenza dei collaboratori.

«La nuova apertura a Corigliano-Rossano rafforza la nostra presenza in Calabria e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di JYSK in Italia. Il nostro obiettivo è essere sempre più vicini ai clienti, offrendo un'esperienza d'acquisto comoda, conveniente e di valore. La nostra ambizione è essere la prima scelta per i nostri clienti e per chi desidera costruire il proprio percorso professionale nel retail», afferma Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. «Crediamo che le persone siano il motore del nostro successo. Per questo investiamo nella formazione continua, offriamo concrete opportunità di crescita e promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo, capace di valorizzare il talento. I risultati raggiunti negli ultimi anni dimostrano la solidità del nostro percorso e ci spingono a guardare al futuro con fiducia, sostenuti dalla nostra stessa crescita, da più notorietà del brand e dall'elevato livello di soddisfazione dei nostri clienti».

Emblema dello stile scandinavo, JYSK Italia ha recentemente conquistato il terzo posto nella categoria “Arredamento Living e Soggiorno” nell’indagine Italy’s Best Customer Service 2025/2026, realizzata da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Nel 2024/25, JYSK Italia ha registrato il miglior risultato della sua storia, con un fatturato di 152,3 milioni di euro, in crescita del 24,5% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo (1° settembre 2024 – 31 agosto 2025) l’azienda ha aperto 14 nuovi negozi e realizzato 19 interventi tra nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e restyling secondo lo Store Concept 3.0.