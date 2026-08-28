JYSK, la catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo, giovedì 27 agosto, ha inaugurato a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza il suo 4° negozio in Calabria e 118° in Italia, segnando un traguardo importante per JYSK che conferma il costante impegno e investimento dell’azienda nel mercato italiano e in particolare nella regione.

Per celebrare l’evento, JYSK – nota per il concept “Scandinavian Sleeping & Living” – accoglie i clienti con una promozione speciale, valida fino al 2 settembre, con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli selezionati per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessili, complementi d’arredo, cuscini, materassi e biancheria da letto.

Il nuovo JYSK di Corigliano-Rossano è progettato secondo lo Store Concept 3.0, il format internazionale che caratterizza tutte le nuove aperture del brand e offre un’esperienza di acquisto moderna e ispirazionale. Il layout facilita la navigazione tra gli spazi e valorizza le proposte in puro stile scandinavo.

Presente in tutte le 20 regioni italiane, JYSK Italia continua a sostenere la propria espansione con oltre duecento posizioni aperte su tutto il territorio nazionale. In Calabria, sono attualmente ricercate le figure di Store Manager e Sales Assistant per il punto vendita di Corigliano-Rossano; sono aperte anche posizioni di Sales Assistant per Feroleto Antico e Vibo Valentia.

Con 118 negozi e oltre 1.000 dipendenti, JYSK Italia riconosce nella propria forza vendita uno dei principali fattori di successo. A confermarlo è la Certificazione Top Employers Italia, ottenuta per il terzo anno consecutivo a gennaio 2026, che riconosce l’eccellenza nelle politiche di gestione delle risorse umane. Il riconoscimento è stato assegnato dal Programma Top Employers, che certifica circa 2.500 aziende in 131 Paesi.

In precedenza, JYSK aveva inoltre ottenuto la certificazione UNI PdR 125:2022 per la parità di genere, risultato di un impegno costante sulle tematiche Diversity, Equity & Inclusion, sostenuto da processi strutturati di people management e da un forte senso di appartenenza dei collaboratori.

«La nuova apertura a Corigliano-Rossano rafforza la nostra presenza in Calabria e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di JYSK in Italia. Il nostro obiettivo è essere sempre più vicini ai clienti, offrendo un'esperienza d'acquisto comoda, conveniente e di valore. La nostra ambizione è essere la prima scelta per i nostri clienti e per chi desidera costruire il proprio percorso professionale nel retail», afferma Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. «Crediamo che le persone siano il motore del nostro successo. Per questo investiamo nella formazione continua, offriamo concrete opportunità di crescita e promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo, capace di valorizzare il talento. I risultati raggiunti negli ultimi anni dimostrano la solidità del nostro percorso e ci spingono a guardare al futuro con fiducia, sostenuti dalla nostra stessa crescita, da più notorietà del brand e dall'elevato livello di soddisfazione dei nostri clienti».

Emblema dello stile scandinavo, JYSK Italia ha recentemente conquistato il terzo posto nella categoria “Arredamento Living e Soggiorno” nell’indagine Italy’s Best Customer Service 2025/2026, realizzata da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Nel 2024/25, JYSK Italia ha registrato il miglior risultato della sua storia, con un fatturato di 152,3 milioni di euro, in crescita del 24,5% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo (1° settembre 2024 – 31 agosto 2025) l’azienda ha aperto 14 nuovi negozi e realizzato 19 interventi tra nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e restyling secondo lo Store Concept 3.0.