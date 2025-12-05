Una serata indimenticabile ha illuminato il Museo Multimediale, grazie all’evento promosso da Scintille e dalla famiglia Mazzuca, che hanno reso possibile un incontro all’insegna dell’eleganza, dell’arte e dell’alta gioielleria

Una serata indimenticabile ha illuminato il Museo Multimediale di Cosenza, grazie all’evento promosso da Scintille e dalla famiglia Mazzuca, che hanno reso possibile un incontro all’insegna dell’eleganza, dell’arte e dell’alta gioielleria.

Tra gli ospiti più raffinati della serata, Ortensia Imbrogno che ha indossato la Damiani Mimosa Collana Acquamarina, impreziosita da una splendida acquamarina taglio pera, il cui colore cristallino cattura immediatamente lo sguardo, conferendo alla protagonista un’eleganza senza tempo.

«A volte, noi donne desideriamo soltanto sentirci uniche, anche solo per un istante. Grazie, Damiani. Grazie, Scintille», ha dichiarato Ortensia, esprimendo gratitudine e fascino per l’esperienza vissuta.

Fondata nel 1924 a Valenza, capitale italiana dell’oreficeria, Damiani rappresenta da sempre un simbolo di eccellenza e di eleganza Made in Italy. Con una tradizione che unisce artigianalità e innovazione, la Maison è celebre per le sue collezioni di alta gioielleria che raccontano storie di passione, precisione e creatività senza tempo. Ogni pezzo Damiani è un perfetto equilibrio tra design contemporaneo e sapiente lavorazione artigianale, pensato per chi desidera distinguersi e vivere momenti indimenticabili.

La serata a Cosenza ha rappresentato un incontro perfetto tra arte, cultura e gioielleria d’eccellenza, celebrando la bellezza, l’unicità e la capacità di creare emozioni attraverso il design e la creatività.