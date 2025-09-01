La modella e brand ambassador per marchi di eccellenza del settore moda e lusso ospite dell’importante appuntamento che unisce cultura, imprenditoria e arte orafa

«Un sentito ringraziamento va alla famiglia Scintille Gioiellerie per il graditissimo invito al Premio Cultura 2025 – Scintille, evento che si conferma un appuntamento unico, capace di intrecciare con raffinatezza cultura, imprenditoria e arte orafa, trasformando ogni incontro in un’occasione di ispirazione e bellezza».

Tra gli ospiti, Ortensia Imbrogno, modella e brand ambassador per marchi di eccellenza del settore moda e lusso, ha sottolineato l’importanza di iniziative di questo genere, dichiarando: «Essere invitata e partecipare a eventi che animano e valorizzano il territorio è sempre un grande piacere. Promuovere la cultura in Calabria significa alimentare bellezza, identità e crescita condivisa».

Il Premio Cultura 2025 – Scintille rappresenta così un ponte tra tradizione e innovazione, unendo personalità del mondo culturale, imprenditoriale e artistico in un dialogo capace di arricchire la comunità e consolidare il legame con il territorio calabrese.