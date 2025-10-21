L’ospite della trasmissione condotta da Francesco Occhiuzzi ha raccontato il suo percorso umano e professionale affrontando temi di crescita personale e sfide nel mondo dello spettacolo

Un pomeriggio intenso e ricco di spunti quello di ieri su LaC TV, durante la puntata di “Vengo dopo il TG” andata in onda alle ore 14. Ospite della trasmissione condotta da Francesco Occhiuzzi, la protagonista è stata Ortensia Imbrogno, che ha raccontato con sincerità e profondità il suo percorso umano e professionale.

Durante l’intervista, Ortensia ha affrontato temi legati alla crescita personale, alle sfide del mondo dello spettacolo e ai nuovi progetti che la vedranno presto protagonista. “La vita – ha detto – è fatta di rinascite, e ogni caduta può diventare un’occasione per conoscersi davvero”.

Il dialogo, spontaneo e diretto, ha messo in luce una donna determinata, capace di parlare di sé senza filtri ma con grande eleganza. L’ospitata ha suscitato grande interesse anche sui social, dove i telespettatori hanno lasciato commenti entusiasti, elogiando il tono autentico e il coraggio della Imbrogno.

Vengo dopo il TG si conferma così uno degli spazi televisivi più seguiti e apprezzati del pomeriggio di LaC, capace di unire attualità, intrattenimento e momenti di riflessione personale.

Con la sua presenza carismatica, Ortensia Imbrogno ha regalato al pubblico un pomeriggio di televisione vera, fatta di emozioni e verità.