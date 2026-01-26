La collezione REBIRTH, ideata da Khadeejah Alsunaidy, celebra la trasformazione, il rinnovamento e la potenza della femminilità contemporanea

“In occasione della Paris Fashion Days, essere VIP guest e indossare IKH Fashion rappresenta un momento di grande valore simbolico e culturale. Non si tratta solo di moda, ma di un dialogo tra identità, visioni e territori che si incontrano nel cuore della couture internazionale.

Fondata nel 2014 dalla stilista Khadeejah Alsunaidy ad Al Khobar, nella Eastern Province dell’Arabia Saudita, IKH Fashion incarna una nuova definizione di lusso moderno saudita. La visione creativa della designer si esprime attraverso creazioni couture che celebrano la forza femminile, l’identità culturale e l’eccellenza artigianale, dando vita a capi capaci di raccontare storie senza tempo.

La collezione REBIRTH, ideata da Khadeejah Alsunaidy, celebra la trasformazione, il rinnovamento e la potenza della femminilità contemporanea. Ogni look rappresenta un momento di rinascita: l’evoluzione dell’identità, la crescita della consapevolezza e l’eleganza come forma di espressione personale.

In questo contesto, la presenza come ospite d’onore assume il ruolo di ponte culturale tra tre mondi chiave della moda globale:

l’Italia, simbolo di tradizione, arte e sartorialità;

l’Arabia Saudita, culla di una creatività emergente, autentica e visionaria;

Parigi, capitale internazionale dell’haute couture e palcoscenico della Fashion Week.

Essere parte di questo momento significa sostenere un dialogo aperto tra culture, valorizzare la creatività femminile e dare voce a una moda che va oltre l’estetica, diventando racconto, identità e rinascita”.