Prosegue l’impegno della BCC della Calabria Ulteriore per le nuove generazioni, con un’azione concreta che coniuga formazione, crescita professionale e responsabilità sociale: è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di due borse di studio destinate alla partecipazione al Corso di Alta Formazione in Finanza Etica (CafFE), organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni.

Un’opportunità rivolta a soci e figli di soci della Banca in possesso di laurea triennale o magistrale in ambito economico, giuridico, politico o sociale, che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a un percorso formativo d’eccellenza, in programma da ottobre 2025 a marzo 2026, con tirocini da aprile 2026.

Questa iniziativa non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un più ampio progetto di attenzione verso i giovani del territorio, che da sempre la BCC della Calabria Ulteriore sostiene attraverso borse di studio, percorsi di orientamento, attività di educazione finanziaria, tirocini e collaborazioni con le università.

Investire nella formazione dei giovani significa, per la Banca, investire nella crescita delle comunità locali.

«Crediamo nel valore della conoscenza e nella responsabilità sociale dell’impresa bancaria. Per questo siamo impegnati in prima linea nel creare occasioni che permettano ai giovani di formarsi, crescere e restare nel nostro territorio, contribuendo al suo sviluppo – ha dichiarato il presidente della BCC della Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari – Essere soci della nostra Banca non è solo un legame economico: è far parte di una comunità che condivide valori, progetti e visioni per il futuro».

La partecipazione al bando è aperta fino al 15 settembre 2025. Le domande possono essere presentate a mano presso le filiali della Banca oppure via mail all’indirizzo segreteriagenerale@calabriaulteriore.bcc.it. Per consultare il bando completo e scaricare la modulistica, è possibile visitare il sito ufficiale www.bcccalabriaulteriore.com