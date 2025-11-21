Un evento esclusivo tra design, showcooking d’autore e musica live per inaugurare il nuovo spazio Morini a Falerna, unendo innovazione, gusto e intrattenimento

Sabato 15 novembre, Ligato Progress ha inaugurato il suo nuovo showroom Idrowellness, dedicato a Morini e specializzato nell’arredo completo della stanza da bagno. L’evento ha rappresentato un importante momento di innovazione e crescita per l’azienda, e per la città di Falerna, ospitando clienti e appassionati del design in un’atmosfera esclusiva e raffinata.

A rendere l’occasione ancora più speciale è stata la presenza del Riva Restaurant & Lounge Bar, scelto per curare l’esperienza culinaria e l’intrattenimento con il suo format “Riva in Tour”. Gli chef hanno proposto un’esclusiva selezione di piatti e bevande, accompagnata da uno show cooking live, che ha permesso agli ospiti di vivere in prima persona la creatività e la maestria in cucina.

L’esperienza è stata arricchita da un elegante accompagnamento musicale con sax e chitarra, che ha contribuito a creare un’atmosfera coinvolgente e sofisticata, perfetta per un evento di questo calibro.

I festeggiamenti sono proseguiti con una cena elegante presso la location di Falerna Marina, celebrando non solo l’apertura del nuovo showroom, ma anche un momento di crescita e sviluppo per l’area geografica.

L’evento è stato anche un’occasione unica di networking, intrattenimento e scoperta di nuove soluzioni d’arredo, supportando il legame tra eccellenza gastronomica e innovazione nel design.

Con questa iniziativa, Ligato Progress e Riva Restaurant & Lounge Bar hanno dimostrato come professionalità, gusto e intrattenimento possano unirsi per creare eventi memorabili e di alta qualità.